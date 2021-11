"Figli scippati con un finto disegno"

«Falsificarono il disegno di mia figlia per dimostrare che era vittima degli abusi del padre»; «Si inventarono violenze in famiglia per affidare la piccola a una coppia con precedenti penali»; «Prelevarono con la forza il bimbo da scuola e non ce lo fecero più vedere per mesi. Lo abbiamo riabbracciato solo quando fu chiaro che le accuse contro di noi erano calunnie».

Storie angoscianti. Che segnano l'esistenza dei piccoli e distruggono quella dei grandi. Tutti concordano su un punto: «Lo facevano per soldi. Hanno rovinato le nostre esistenze per imporre le loro ideologie folli e, nel contempo, gonfiarsi il portafoglio». I genitori dei «bambini scippati» hanno il volto turbato, e le mascherine che indossano non bastano a celare l'amarezza. L'altroieri in molti si sono ritrovati davanti al tribunale. Attendevano la sentenza. Un parziale verdetto è arrivato, ma nessuno ha brindato alla condanna.

La sensazione è infatti che il «sistema Bibbiano» sia ancora in gran parte da scoperchiare nelle responsabilità più gravi. Colpe che vanno al di là del ruolo, se pur importante, ricoperto dallo psicologo Claudio Foti, 70 anni, che da queste parti non gode di simpatie. La sua fisiognomica, al pari della gestualità sincopata, ricordano l'estetica dello «scienziato pazzo»: un identikit che sembra disegnato apposta per raffigurare il personaggio del perfetto capro espiatorio. Ma sono ben altri i fattori che hanno portato alla condanna di Foti a 4 anni (il pm ne aveva chiesti 6); un verdetto che gli avvocati dell'imputato-simbolo dell'inchiesta «Angeli e demoni» sono convinti di azzerare in appello: «Nel giudizio di secondo grado - spiegano - l'innocenza verrà fuori grazie alle prove che in questo processo non sono state esaminate con la dovuta attenzione».

Un ottimismo che stride con lo stato d'animo dei parenti dei bimbi che un meccanismo strutturale dai profili illegittimi ha sistematicamente e con dolo sottratto all'affetto dei genitori. Madri e padri infangati da «perizie» che, in realtà, erano solo calunnie propalate per foraggiare il business degli affidamenti. Su cui non è stata ancora fatta chiarezza.