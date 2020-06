La fine di Zohra uccisa a 8 anni. Ha liberato due pappagalli

Prigioniera dei suoi padroni, senza vie d'uscita ha liberato due pappagallini dalla gabbia per donare a loro la libertà che a lei era negata. Per questo motivo Zohra Shah è stata uccisa.

Un'altra terribile vicenda di abusi e violenze su una bambina indifesa arriva dal Pakistan. Una storia crudele che vede protagonista una bimba di appena otto anni, Zohra Shah. La piccola lavorava come domestica per una coppia benestante di Rawalpindi. Sembra che la ragazzina abbia liberato due pappagallini di proprietà della coppia che ha reagito picchiandola al punto da ridurla in fin di vita. Forse la piccola ha subito anche abusi sessuali

Alcuni giornali locali avanzano l'ipotesi che la bambina abbia per sbaglio liberato i due volatili mentre altri parlano di un gesto volontario. In qualsiasia modo siano andate le cose la reazione della coppia è stata bestiale.

Dai primi accertamenti della polizia quando la bimba è arrivata in ospedale era in condizioni disperate e a nulla sono servite le cure dei medici. La piccola è morta poche ore dopo l'arrivo in ospedale per le lesioni subite. Ferite al viso, alle mani, sotto la gabbia toracica e alle gambe. Non è escluso che sia stata anche sessualmente abusata.

Saranno eseguiti ulteriori esami sul corpicino. Intato la polizia ha arrestato la coppia, che si trova ora in custodia cautelare. Sembra che i due marito e moglie abbiano continuato a colpirla fino a farle perdere i sensi.

Su Twitter si è diffuso l'hashtag #JusticeForZohraShah. In tanti chiedono giustizia per la piccola che viene ricordata con immagini e disegni che la ritraggono in gabbia insieme ai pappagalli che ha liberato.

In Pakistan il lavoro minorile è illegale soltanto nelle fabbriche ma non nelle case e nei ristoranti. Ora il governo attraverso il ministro dei Diritti umani, Shireen Mazari, ha fatto sapere che si impegnerà per modificare la legge e che classificare il lavoro domestico come non adatto ai minori. In Pakistan sono almeno 12 i milioni di bambini costretti al lavoro.