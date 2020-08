Finge di ordinare la pizza e chiama la polizia. Una donna fa catturare il compagno violento

«Vorrei ordinare una pizza in via ... per favore».

Ha cercato di usare un tono pacato, certa però che le forze dell'ordine avrebbero capito che aveva bisogno di aiuto.

E così è stato. Fingendo di chiedere una pizza a domicilio una donna è riuscita a salvarsi dal suo orco.

La vittima abita a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e da tempo era finita in un cerchio di violenza, dal quale l'uomo che viveva con lei non la faceva uscire. Appena cercava di tirarsene fuori, lui la spingeva dentro, ancora con maggiore violenza e determinazione. Soffocando ogni speranza di lasciarlo.

E, come succede in questi casi, si ha paura di alzare la testa un po' perché alla violenza ci si abitua, con la convinzione quasi di meritarsela, un po' perché si teme di scatenare ancora di più la rabbia e la cattiveria di chi si ha di fronte.

Ma la donna, di origini sudamericane, l'altra sera ha detto «basta». E terrorizzata, al culmine dell'ennesima scenata da parte del convivente, che ha aggredito lei e il figlio di dieci anni, ha escogitato uno stratagemma per salvarsi.

Il compagno violento stava ancora urlando e poco prima aveva picchiato lei e il figlio di dieci anni perché la tv non funzionava, sostenendo che la colpa era la loro. Non contento aveva mandato in frantumi lo schermo.

La donna, a quel punto, ha mantenuto il sangue freddo e ha avuto l'idea di ordinare una pizza a domicilio. Ma invece di digitare il numero della pizzeria, ha chiamato la polizia. Immediatamente l'operatore, che ha sentito quella strana richiesta, ha capito che si trattava di una emergenza e ha mandato a quell'indirizzo una squadra a soccorrerla.

I poliziotti hanno suonato alla porta dell'appartamento e l'uomo è andato ad aprire la porta scoprendo che, al posto del ragazzo delle consegne, c'erano gli poliziotti. Ha provato a blaterare qualcosa, a giustificarsi, ma si è arreso quando ha sentito il rumore delle manette che scattavano attorno ai polsi.

L'uomo è stato arrestato per lesioni ed allontanato dalla casa familiare.

Il problema della violenza sulle donne continua a preoccupare. Secondo i dati dlel'Istat il 31,5 per cento tra i 16 e 70 anni, ovvero 6 milioni 788 mila, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 13,6 per cento da partner o ex partner. Ma c'è anche un dato positivo: la maggior parte delle donne che avevano un compagno violento ha trovato la forza di lasciarlo proprio per questa ragione.