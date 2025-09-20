Il caos alla Camera premeditato dal Pd. "Non ora, non ora"

Dietro le contestazioni avvenute in Aula alla Camera nei confronti del governo e della maggioranza al momento del voto finale sulla Riforma della giustizia c'è stata "una regia preordinata". Lo scrive il capogruppo FdI Galeazzo Bignami in una lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Bignami allega un link di uno spezzone dei lavori dell'emiciclo di Montecitorio postato su Facebook da FdI dove si ascolta la segretaria del Pd Schlein che cerca di riportare alla calma i colleghi di partito e la capogruppo dem Chiara Braga dire: "Non adesso. No, no, non adesso Nico". Quasi a dover rispettare un copione già scritto.

"Mai è avvenuto che fossero organizzate in forma preordinata contestazioni che potessero portare ad una rissa, per usare un termine impiegato dalla stampa - sottolinea Bignami nella lettera -. Rimetto pertanto a Lei e alle valutazioni dell'Ufficio di presidenza le opportune valutazioni su quanto avvenuto".

Al termine delle votazioni che hanno sancito il via libera di Montecitorio al progetto di Riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, l'opposizione aveva insistito per chiedere al governo un'informativa su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Ed è a quel punto che si è sfiorata la rissa visto che alcuni parlamentari dell'opposizione si sono lanciati verso i banchi del governo interpretando la soddisfazione per il voto appena ottenuto da parte di alcuni ministri come gesto di scherno nei confronti della condizione che sta vivendo la popolazione palestinese a Gaza. Cui è seguito un rimpallo di responsabilità tra il pentastellato Leonardo Donno e il capogruppo azzurro Paolo Barelli.