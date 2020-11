Folla nelle vie dei negozi. Parte la corsa agli acquisti

Zona rossa bye bye. Tornano ad affollarsi le vie dello shopping delle grandi città di Lombardia e Piemonte nella prima giornata «arancione» dopo tre settimane di lockdown. C'è voglia di libertà. Molti si limitano a passeggiare tra le vetrine, riassaporando un piacere a lungo accantonato per colpa del Covid, la maggior parte vuole approfittare degli sconti del Black Friday che molti negozi hanno scelto di prolungare per attirare i clienti. Una buona occasione per anticipare i regali di Natale. Da tanto a Milano non si vedeva Corso Vittorio Emanuele, dal Duomo alla Rinascente, così pieno di gente con pacchi e pacchetti nelle buste.

Gli addobbi natalizi già ci sono, ma sono sobri, come le luminarie, in tono minore. Non è periodo per esagerare, questo. C'era già gente in giro prima dell'orario di apertura. Era troppa la voglia di tornare alla normalità e anche di assaporare un cappuccino e una brioche, rigorosamente d'asporto, come previsto nelle regioni arancioni. Un piacere dopo tre settimane di bar e ristoranti serrati. Tutti indossano la mascherina e i commessi dei negozi si danno da fare per regolare l'afflusso dei clienti. Quasi tutti cercano di rispettare le prescrizioni, anche se qualche volta capita che si crei qualche ingorgo e saltino le distanze. I negozianti sono soddisfatti, i clienti non mancano e si tornano a battere gli scontrini. Una bella boccata d'ossigeno per chi è stato costretto a tenere giù le serrande per la seconda volta dopo il lockdown di primavera.

Stesse scene a Torino dove, complice la bella giornata, i cittadini si riversano tra via Po, via Roma e piazza Castello, creando talvolta inevitabili assembramenti. Davanti a diversi negozi si creano lunghe file senza particolare attenzione al distanziamento. Tanto che il sindaco, Chiara Appendino, interviene per invitare i cittadini a fare shopping in modo responsabile: «Oggi è una bella giornata dopo settimane di limitazioni, riaprono i negozi e sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune. Due raccomandazioni: supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia». Nel centro del capoluogo piemontese ha riaperto il 90 per cento dei negozi, i clienti non mancano e i commercianti sono soddisfatti. La speranza è che gli acquisti di Natale e il prossimo Dpcm che dovrebbe prolungare l'orario di apertura alle 21, portino nuova linfa ad un settore finora fortemente penalizzato dallo stop.

Bilancio positivo quello della Coldiretti sul week end del Black Friday, favorito dal cambio di colore delle regioni: è salita al 33 per cento la percentuale di italiani che ha fatto acquisti approfittando delle offerte. Ma il 28 per cento ha rinunciato alle occasioni a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuta al Covid.