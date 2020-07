La folle fan di Ghali: va in casa del cantante, lo attacca e rompe tutto

I giovani lo conoscono bene e lo adorano. Ma agli adulti Ghali, il rapper ventisettenne di origini tunisine cresciuto nel quartiere milanese di Baggio, è rimasto impresso per l'entrata choc sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo del 2020, quando ha perso l'equilibrio volando giù dalle scale. Quella caduta ha spaventato un po' tutti. Ma era finta.

Invece venerdì sera è stata una fan scatenata a terrorizzare l'artista e questa volta la finzione non c'entra proprio per niente. Una ragazza, infatti, si è introdotta di nascosto nella villa di Buccinasco, alle porte di Milano, dove l'artista, che è fidanzato con la top model romana Mariacarla Boscono, vive con la mamma.

Erano da poco passate le 21 quando i vicini di casa dell'artista hanno sentito alcuni rumori. Prima sommessi, poi via via sempre più forti. Qualcuno si è affacciato nel giardino della villetta e ha visto una ragazza che, come in preda al delirio, stava danneggiando tutto. Lanciava a terra tutto ciò che si trovava di fronte, compresi alcuni vasi.

I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Buccinasco, chiamati dai passanti, che erano stati insospettiti dagli schiamazzi provenienti dall'abitazione di Ghali. Poi sono giunte anche diverse pattuglie dei carabinieri della stazione di Corsico. Nel frattempo la ventiduenne aveva fatto in tempo a introdursi dentro la villa del cantante, che da poco era tornato a casa. Quando lo ha visto ha iniziato a gridare e a insultarlo. Ghali ha cercato di capire il perché di tanto rancore, ma si è sentito rispondere: «Lo sai il perché». Poi lei ha provato anche ad aggredirlo.

Non è chiaro se la ragazza conoscesse di persona il rapper o se si fosse autoconvinta a forza di immaginarlo nella sua mente, ma è certo che era così agitata da prendersela anche con la Bmw del cantante, parcheggiata fuori al cancello dalla villetta. A quel punto intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine, che l'hanno immobilizzata. L'episodio si è concluso senza nessun ferito e la fan scatenata è stata accompagnata dal 118 al pronto soccorso del San Carlo di Milano per accertamenti sanitari.

Nei suoi confronti per ora non è stato emesso alcun provvedimento ma nelle prossime ore la ragazza potrebbe essere denunciata per violazione di domicilio e danneggiamento.

Ai medici dell'ospedale, che l'hanno visitata, ha raccontato di essere venuta da Benevento con il treno per incontrare il rapper. E di certo a uno scopo la sua trasferta è servita: Ghali Amdouni non riuscirà a dimenticarla tanto presto.