Berlusconi: "Il mio programma per levare i signori di sinistra"

Silvio Berlusconi ha deciso di fare campagna elettorale attiva e di scendere nuovamente in campo per il bene del suo partito. L'uomo più rappresentativo di Forza Italia è impegnato in una serie di eventi elettorali che nelle prossime settimane lo porteranno a partecipare personalmente e a collegarsi da remoto in numerose occasioni pubbliche in tutta Italia. L'obiettivo dichiarato da Silvio Berlusconi è uno, ed è ben noto: arrivare al 20% delle preferenze il prossimo 25 settembre.

Al momento, Forza Italia viaggia a una media vicina al 10% nei sondaggi che vengono diramati di volta in volta ma nei prossimi 50 giorni la sua tenacia è sicuro verrà ripagata. Quest'oggi, Silvio Berlusconi si è detto rammaricato di non aver potuto prendere parte a un evento organizzato a Treviglio, in provincia di Milano, da Alessandro Sorte e Stefano Benigni, ma intervenendo da remoto ha spiegato il motivo della sua assenza: " Non sono riuscito a venire perché ho registrato 20 messaggi televisivi da mandare in tutto il mese di agosto, i messaggi sono così: una pillola al giorno leva il medico di torno, una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra ".

Il Cavaliere, quindi, ha ribadito il suo prossimo obiettivo: " I sondaggi ci danno 10 punti di vantaggio, ma, per quello che è accaduto tanti anni fa quando sono sceso in campo e Forza Italia era al 10 e abbiamo chiuso al 21, ho la fondata speranza di aumentare i voti di FI magari vicino al 20 o anche oltre ". Ospite in tv pochi giorni fa, Silvio Berlusconi ha annunciato la sua strategia elettorale, in linea con i cambiamenti della società: niente comizi per il leader di Forza Italia, che lascia l'onere ai rappresentati locali nelle aree di appartenenza. " Farò campagna elettorale anche sui social network. Un recente studio ha indicato nel 63% degli italiani quelli che si formano la loro opinione politica su Internet, sui social network. Quindi ho deciso di spiegare tutti i punti del nostro programma con delle presenze due volte alla settimana su Internet ", ha spiegato il Cavaliere.

Berlusconi è stato il primo leader politico a presentare il suo programma di governo e in questi giorni gli emissari di Forza Italia, insieme a quelli degli altri partiti di centrodestra, sono al lavoro per trovare una sintesi comune per un programma condiviso che ha come base proprio i punti elencati dal Cavaliere.