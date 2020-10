"Forse abbiamo fatto il minimo". Il Pd vuole già un'altra stretta?

"Quando si hanno responsabilità di governo non bisogna guardare solo alle istanze del proprio settore ma agli interessi generali" . A dirlo è Dario Franceschini nel corso di un'intervista rilasciata al sito del Corriere della sera in cui ha commentato il nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus.

"Il tempo dirà se abbiamo fatto bene o male, ma guardando i contagi di oggi, dico che abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto il minimo" , spiega il ministro dei Beni culturali nonché capodelegazione del Pd all'interno del governo, da sempre favorevole a misure drastiche per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Una posizione che va a danneggiare proprio i settori economici come il cinema e il teatro che un titolare del Mibact dovrebbe tutelare. "Dobbiamo nuovamente intervenire e lo faremo già dal decreto di domani o dopodomani aiutando le imprese, con la raccomandazione che facciano poi arrivare quegli aiuti ai lavoratori", rassicura Franceschini, convinto che si tratti solo di "una pausa" e che "poi tutto tornerà a muoversi". Parole che lasciano perplessi dal momento che proprio i democratici avrebbero voluto attuare misure ancora più severe e, invece, secondo Franceschini, si è fatto "il minimo". Presumiamo, dunque, che ciò possa voler dire che, secondo i dem, il governo avrebbe potuto fare molto di più, ma per il momento non ha preferito non farlo. Insomma, questo lockdown mascherato pare solo il preludio a un lockdown vero e proprio.

D'altronde Nicola Zingaretti, con un post su Facebook, tiene dritta la barra e difende le scelte del governo : "Oggi 21.000 nuovi casi e 128 morti. Sosteniamo con tutte le forze persone, imprese e lavoro coinvolte dal provvedimento, ma per 30 giorni dobbiamo di nuovo stringere i denti e bloccare la crescita. Nessuno - il segretario del Pd - sia lasciato solo e tutti noi pratichiamo la responsabilità. Il nemico è il virus, non i provvedimenti che si prendono per fermarlo".