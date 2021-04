"Per fortuna c'è lui...", "Ti sei portato a casa lo stipendio": è scontro tra Pillon e Fedez sul ddl Zan

I social sono lo strumento di propaganda più forte in questo momento. Qui, il rapper Fedez si è fatto megafono per l'approvazione del ddl Zan in Senato spiegando, dal suo punto di vista, perché debba essere approvato e perché chi lo ostacola è un nemico. Non ci sono sfumature per lui e i suoi seguaci: chi è a favore è il buono, chi lo critica è il cattivo. Da giorni si assiste a uno scontro a distanza tra il senatore Simone Pillon e Fedez, il cui ennesimo round si è consumato poche ore fa.

Tutto nasce da Fedez, che ormai su Instagram si è trasformato in un influencer politico. Il marito di Chiara Ferragni ha promesso ai suoi seguaci di spiegare con una diretta cosa fosse successo ieri in commissione Giustizia al Senato. Fedez era presente? No, il suo intento era quello di riassumere quanto trapelato dalle agenzie e dagli organi di informazione per raccontare ai suoi seguaci il motivo del rinvio della discussione sul ddl Zan. L'ennesima esposizione propagandista di Fedez non è piaciuta al senatore Simone Pillon, che utilizzando lo stesso strumento del rapper ha ironizzato sulla nuova veste di Fedez. " Fortunaz che oggi @Fedez ci spiegaz cosa è successoz ieriz in commissionez ", ha scritto l'esponente della Lega.

Ovviamente, tra il senatore Pillon e il rapper c'è un divario incalcolabile di follower. Sui social Fedez è quasi il reuccio italiano e muovergli una critica diventa lesa maestà. Simone Pillon è stato sommerso di critiche da parte dei seguaci del rapper, che ancora una volta non si è tirato indietro e ha replicato: " Com'era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque. E anche oggi lo stipendio ce lo siamo portati a casa con il sudore di un tweet eh caro Pillon ".