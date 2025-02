Forza Italia apre la stagione dei congressi. "Noi sempre più radicati sul territorio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il grande successo della campagna adesioni 2024 che ha visto il raggiungimento record di 150mila iscritti, Forza Italia dà il via alla stagione dei Congressi Comunali e Circoscrizionali che si svolgeranno in due fasi e che hanno l'obiettivo, come spiega il segretario Antonio Tajani, di «eleggere nei comuni il Segretario e la Segreteria Comunale e nelle Circoscrizioni delle Grandi Città i Segretari Circoscrizionali». Ieri, insomma è iniziata la prima fase congressuale - spiega una nota congiunta dello stesso Tajani e del responsabile dell'Organizzazione, Francesco Battistoni - che «vedrà coinvolte nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria per un totale di 207 congressi che si svolgeranno nei comuni con più di 25 associati. In Liguria e in Sardegna - aggiunge la nota - si svolgeranno anche i Congressi provinciali che riguarderanno rispettivamente le province di Imperia, Genova, Savona, Oristano, Olbia Tempio e Ogliastra». Forza Italia vuole imprimere un'accelerazione nella sua agenda politica. «Consapevole - spiegano Tajani e Battistoni - che il coinvolgimento dei cittadini e che l'allargamento della base partecipativa è essenziale per strutturare il nostro radicamento sul territorio. Proprio per questa ragione, così come è successo nei precedenti appuntamenti, ci aspettiamo una grande partecipazione anche in questa fase».

I vertici azzurri sono certi che questi appuntamenti confermeranno la «centralità di Forza Italia nelle dinamiche sociali e politiche del Paese». I numeri degli iscritti e dei delegati dimostrano, sottolineano Tajani e Battistoni «il rinnovamento del partito».