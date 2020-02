Forza Italia contro Romani: "Berlusconi lavora per rilanciare partito"

"Il presidente Silvio Berlusconi è al lavoro ogni giorno per far tornare a crescere Forza Italia, sulla base di un'identità forte, liberale, cristiana, garantista, propria della civiltà occidentale e dei suoi principi, chiaramente alternativa alla sinistra ma anche ben distinta dagli alleati di centro-destra" . La nota diramata dagli azzurri è chiara e va a smentire seccamente le ricostruzioni dell’ex FI Paolo Romani, confluito a settembre in Cambiamo! di Giovanni Toti.

Il senatore, infatti, avrebbe rilevato a La Repubblica il suo intento di fare da interlocutore "responsabile" del governo Conte, ma soprattutto l’ex forzista si sarebbe lasciato andare a considerazioni sul Cavaliere e sul futuro del partito, sostenendo questa tesi: "So che Berlusconi e i figli regaleranno Forza Italia alla Lega" .

Ecco, è arrivata a stretto giro la risposta de diretti interessati. "Le dichiarazioni del senatore Romani, come riportate oggi dal quotidiano 'Repubblica', riguardo al futuro di Forza Italia - movimento politico che ha lasciato da tempo - non soltanto sono destituite di ogni fondamento, ma sono esattamente il contrario di quanto affermato infinite volte dal presidente Berlusconi in ogni occasione pubblica e privata" .

Quindi, nel comunicato, si legge infine: "Quanto alla famiglia Berlusconi e alle aziende fondate dal presidente, chi sostiene di conoscerle bene dovrebbe sapere che mai hanno interferito sulle determinazioni politiche del nostro presidente" .

