Forza Italia detta la linea: "Draghi premier senza rimpasti. Basta veti"

Non è ancora arrivata una scelta ufficiale da parte di Silvio Berlusconi, a cui il centrodestra unito ha chiesto di sciogliere la riserva e candidarsi per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Verso le 16.30 il Cav si è riunito via Zoom con i ministri e i sottosegretari di Forza Italia per fare il punto della situazione in vista della partita per il Quirinale. Presente al summit anche il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i vertici del partito. Berlusconi ha detto ai big azzurri di averli riuniti in video collegamento per conoscere il parere di tutti e ha ribadito la necessità di restare compatti.

È in corso ora il vertice del centrodestra. Anche la riunione della coalizione è via Zoom, visto che Berlusconi ha preferito non scendere a Roma. L'incontro del centrodestra sarà l'occasione per serrare le fila e sottolineare ancora una volta l'unità come fattore imprescindibile per eleggere un presidente della Repubblica di area centrodestra. Da vedere se il Cav scioglierà o meno la riserva.

La linea di Forza Italia

A prendere la parola è stato anche Antonio Tajani, che ha voluto ribadire la chiara linea di Forza Italia: l'auspicio è che il premier Mario Draghi non vada al Quirinale e dunque rimanga a Palazzo Chigi, " dove è inamovibile ". E non convince l'idea, lanciata da Matteo Salvini, di fare un rimpasto di governo con l'ingresso dei leader dei partiti nei ministeri. L'Ansa riferisce inoltre che Tajani avrebbe sottolineato che " non è possibile accettare la ghettizzazione della sinistra nei confronti dei candidati del centrodestra ".

Le conseguenze di un eventuale approdo di Draghi al Colle sono sotto gli occhi di tutti: sarebbe complicato trovare una figura in grado di evitare la rottura di una maggioranza composta da tante anime così diverse tra loro. A quel punto il ritorno alle elezioni anticipate sarebbe a un passo. Ecco perché Forza Italia spera che Draghi rimanga alla guida dell'esecutivo attuale, senza cambi e innesti dopo l'elezione del capo dello Stato.

Il sostegno al Cav