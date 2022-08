Forza Italia presenta le liste: tutti i candidati. Berlusconi: "Nomi di alto profilo"

Forza Italia ha definito le liste elettorali per il 25 settembre. " Inevitabilmente ci sarà qualcuno che non potrà tornare in Parlamento ", ha dichiarato ieri Antonio Tajani, sottolineando come la riduzione del numero di parlamentari influisca pesantemente sulle scelte del partito, vista la coperta cortissima, che ha messo a rischio anche i big. Silvio Berlusconi sarà capolista al Senato in più circoscrizioni e nell'uninominale di Monza. Elisabetta Alberti Casellati, si presenterà all'uninominale della Basilicata per il Senato. Anna Maria Bernini, invece, sarà candidata al maggioritario di Padova per palazzo Madama. Antonio Tajani, numero due azzurro, correrà come capolista alla Camera in varie circoscrizioni.

Le parole di Silvio Berlusconi

" Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell'impegno sociale, culturale, civile ", ha detto Silvio Berlusconi in un post condiviso sui social. Il Cavaliere ha aggiunto: " Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni ".

Berlusconi ci ha tenuto a ringraziare i dirigenti di Forza Italia per il lavoro fatto, nonostante le difficoltà. " Già ora i consensi crescenti intorno al nostro programma e al nostro simbolo dimostrano che gli italiani hanno una forte esigenza di competenza e di concretezza. Ci rivolgeremo soprattutto agli indecisi e a coloro che pensano di non andare a votare ", ha spiegato ancora il leader azzurro. Il Cavaliere ha, quindi, ribadito il suo programma elettorale: " Meno tasse, più pensioni, meno burocrazia, più opportunità per i giovani, giustizia più equa, europeismo e atlantismo, come è interesse della nazione portare in Parlamento le donne e gli uomini di qualità che sono nelle nostre liste. Donne e uomini che come me hanno già dimostrato di saper mantenere gli impegni e realizzare gli obbiettivi che si sono prefissi ".

Liste Lombardia

Silvio Berlusconi sarà capolista in due dei tre collegi al plurinominale per il Senato in Lombardia mentre Licia Ronzulli lo sarà nel collegio 1. C'è anche Alessandro Sorte il giovane deputato bergamasco, classe '84, considerato tra i fedelissimi del Cav, candidato nel collegio uninominale di Treviglio, in Lombardia alla Camera, mentre Stefano Benigni sarà nel proporzionale, collegio Como-Bergamo.

Liste Piemonte

La divisione regionale in Piemonte di Forza Italia ha presentato questa mattina in tribunale a Torino le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche. " Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato ", ha annunciato il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo con i vice coordinatori Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

Liste Valle d'Aosta

Per il collegio uninominale della Camera è stata scelta Emily Rini mentre per i plurinominali del Senato Nicoletta Spelgatti.

Liste Veneto

Nelle liste del Veneto, come detto, Anna Maria Bernini correrà al maggioritario di Padova 3 per il Senato. L'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, sarà capolista nel proporzionale alla Camera nella sua città. Pierantonio Zanettin è capolista a palazzo Madama, nel collegio Veneto 2. Gregorio Fontana è capolista alla Camera nel collegio di Rovigo-Padova.

Trentino Alto Adige

A guidare il collegio plurinominale per il Trentino Alto Adige c'è Valentina Vezzali mentre per gli uninominali di Montecitorio sono stati chiamati: Paola Binetti, Sabrina Adami, Vanessa Cattoi e Andrea De Bertoldi.

Liste Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, il capolista per il collegio plurinominale è Sandra Savino, mentre negli uninominali sono stati scelti Vannia Gava, Walter Rizzetto e Massimiliano Panizzut. Per il Senato, invece, la scelta è caduta su Franco Dal Mas come candidato capolista del plurinominale e su Luca Ciriani per l'uninominale.

Liste Emilia-Romagna

Nei collegi plurinominali per la Camera, i capilista sono: Pietro Vignali, Valentino Valentini e Rosaria Tassinari. Negli uninominali per la Camera, tra gli altri, si trovano i nomi di Benedetta Fiorini, Mauro Malaguti, Jacopo Morrone, Alice Buonguerrieri e Roberta Rigon. Nei plurinominali del Senato, invece, ci sono come capilista: Antonio Barboni e Anna Maria Bernini. Negli uninominali, invece, sono stati scelti: Vittorio Sgarbi, Marta Farolfi, Albeto Balboni, Enrico Aimi ed Enrico Murelli.

Liste Liguria

Rita Dalla Chiesa è a capo del collegio plurinominale della Liguria mentre negli uninominali si trovano Edoardo Rixi, Roberto Bagnasco e Ilaria Cavo. Al Senato, invece, il capolista dei plurinominali è Claudio Muzio mentre negli uninominali si trovano Giovanni Berrino e Stefania Pucciarelli.

Liste Toscana

In Toscana i collegi uninominali sono guidati da: Deborah Bergamini, che ha due collegi su tre, e da Raffaella Bonsangue. Negli uninominali si trovano, invece, tra gli altri: Edoardo Ziello, Chiara Mazzei, Tiziana Nisini, Erica Mazzetti, Elisa Montemagni. Al Senato, il collegio plurinominale vede come capolista Massimo Mallegni. I collegi uninominali sono stati affidati a Federica Picchi, Simona Petrucci, Rita Pieri e Bernardo Mennini.

Liste Lazio

Nel Lazio, tra i capilista si trovano Paolo Barelli in cinque circoscrizioni su cinque per il plurinominale della Camera. Nei collegi uninominali, tra gli altri, ci sono i nomi di Simonetta Matone, Antonio Tajani, Alessandro Batilocchio, Chiara Colosimo e Fabio Rampelli. Al Senato, nei plurinominali, i capilista sono Silvio Berlusconi e Annagrazia Calzetta.

Liste Marche

Nelle Marche, Valentina Vezzali guida la lista del plurinominale per Montecitorio. Negli uninominali, invece, spiccano i nomi di Francesco Battistoni, Giorgia Latini, Stefano Maria Benvenuti Gostoli e Mirco Carloni. Al Senato, il capolista del collegio plurinominale è Jessica Marcozzi mentre l'uninominale per il Senato vede Elena Leonardi e Alessandra Di Emidio.

Liste Umbria

Nelle liste presentate da Forza Italia alla Corte d'appello di Perugia, con Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale della provincia di Terni, ci sono Fiammetta Modena capolista nel plurinominale del Senato e Catia Polidori alla Camera. Tutti già parlamentari nell'attuale legislatura.

Liste Abruzzo

Per Forza Italia, in Abruzzo per la Camera correranno: il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, Francesca Persia, Angelo Simone Angelosante e Consuelo Di Martino. Per il Senato, invece, sono in lizza Lorenzo Sospiri, Maria Luisa Ianni e Daniele D'Amario.

Liste Campania

In Campania, Silvio Berlusconi è capolista al Senato e alle sue spalle c'è la senatrice Anna Maria Bernini, che è invece capolista nella lista Campania 2. Oltre a Tajani, in testa alle altre liste per la Camera in Campania, ci sono volti nuovi come Domenico Brescia e Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma. Nell'area di Caserta è capolista Gimmy Cangiano mentre al Senato a Napoli la scelta è caduta sull'ex governatore della Campania, Stefano Caldoro.

Molise

La corta lista del collegio plurinominale della Camera del Molise vede come capolista Annaelsa Tartaglione e alle sue spalle Armandino D'Egidio. L'uninominale per la Camera è stato affidato a Lorenzo Cesa. Al Senato, invece, il plurinominale è affidato a Nicola Cavaliere(unico nome in lista). L'uninominale a Claudio Lotito.

Liste Puglia

" Territorio, consensi, curriculum evocativi di precisi valori di Forza Italia ", hanno reso noto il commissario regionale di Forza Italia in Puglia, Mauro D'Attis, e il vice commissario, Dario Damiani. Per il Senato, la squadra è guidata da Licia Ronzulli. Nelle liste sono presenti anche gli stessi D'Attis alla Camera e Damiani al Senato. Poi ancora Francesco Paolo Sisto, Michele Boccardi e Andrea Caroppo. Quindi, come comunicano gli esponenti pugliesi, ci sono anche Giandiego Gatta, Vito De Palma e Domenico Damascelli. Presente nelle liste pugliesi anche Rita Dalla Chiesa, conduttrice e figlia del famoso generale ucciso dalla mafia. Presenti anche numerosi amministratori locali e un'intera squdra di persone " già forti di consenso delle proprie comunità che da tempo lavorano per la crescita di Forza Italia ".

Liste Basilicata

In Basilicata, Michele Casino è capolista nel collegio plurinominale per la Camera dei deputati. Alle sue spalle Rossanna Gruosso e Gerardo Bellettieri. Nel collegio plurinominale per il Senato, il capolista è Francesco Piro, alle cui spalle si trova Raffaella Calia. Nell'uninominale per Montecitorio c'è Salvatore Caiata mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati è la scelta per l'uninominale del Senato.

Liste Calabria

In Calabria, sarà capolista al Senato nel proporzionale Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto ed ex sindaco di Cosenza, seguito dalla deputata Maria Tripodi e dal consigliere regionale Giacomo Crinò. Giuseppe Mangiavalori, attuale coordinatore regionale del partito, correrà in un seggio sicuro come capolista alla Camera: dietro di lui Fulvia Caligiuri, che passa dal Senato alla Camera, e Sergio Torromino. Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud e coordinatore provinciale a Reggio Calabria, si presenterà nel collegio uninominale Reggio-Locri della Camera. Il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, considerato fedelissimo di Cannizzaro, correrà nel maggioritario di Piana-Vibo.

Liste Sardegna

Nell'isola sarda, il capolista del collegio plurinominale è Pietro Pittalis. Nell'uninominale, invece, si trovano Ugo Cappellacci, Gianni Lampis, Barbara Polo e Dario Giagoni. Nel plurinominale del Senato il capolista è Angelo Cocciu mentre nell'uninominale si trovano Antonella Zedda e Marcello Pera.

Liste Sicilia

Giorgio Mulè guida uno dei collegi plurinominali della Camera in Sicilia. Gli altri sono: Margherita La Rocca, Bernadette Felice Grasso, Matilde Siracusano e Paolo Emilio Russo. Negli uninominali per Montecitorio ci sono, tra gli altri: Michela Vittoria Brambilla, Marta Antonia Fascina, Calogero Pisano e Giammanco Gabriella. Al collegio plurinominale del Senato, invece, i capolista sono Giovanni Miccichè e Stefania Prestigiacomo. All'uninominale, invece, trovano spazio, tra gli altri: Nello Musumeci, Stefania Craxi e Mario Barbuto.

Liste Estero

Nella circoscrizione Europa per la Camera, spiccano i nomi di Giuseppe Arnone e Elia Rossi, al Senato Alessandro Zehentner e Luigi Billè. Per la circoscrizione del Nord America ci sono Antonio Zara e Federico Felli, tra gli altri, come candidati alla Camera. Mentre al Senato ci sono Isabella Olivieri e Vincenzo Arcobelli. Per il Sud America, tra gli altri, si trovano Andrea Dorini e Cito De Palma per la Camera e Marcelo Bomrad ed Emerson Fittipaldi per il Senato. Nella circoscrizione Asia-Africa-Oceania, invece, per la Camera ci sono Giuseppe Cossari e Rocca Papapietro. Per il Senato Enrico Nan e Michele Grigoletti.