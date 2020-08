Forza Italia smentisce tentazioni centriste "Siamo fondamentali per il centrodestra"

Tentazioni centriste? No, grazie. Difficile fare la conta di quante smentite sia stata costretta a fare nell'ultimo anno Forza Italia per ribadire il suo saldo ancoraggio al centrodestra, una convinzione che lo stesso Silvio Berlusconi ha ribadito quasi quotidianamente anche nelle sue interviste. E non si tratta soltanto di un tormentone estivo perché gli articoli giornalistici che descrivono i dirigenti azzurri (o gruppi di singoli parlamentari) tentati da questa o quella avventura nelle piccole formazioni dalla oscillante collocazione politica si succedono da circa due anni. L'ultima nota, arrivata ieri, ribadisce in maniera ancora più marcata la collocazione politica e l'identità di Forza Italia, un partito che si riconosce in valori diversi da quelli degli alleati sovranisti, ma nella sua diversità fondamentale per rendere la coalizione competitiva e spendibile a livello nazionale ed europeo.

«Ancora una volta è purtroppo necessario smentire ricostruzioni e retroscena apparsi su diversi quotidiani in merito alla situazione di Forza Italia e in particolare allo svolgimento della riunione di giovedì scorso dei vertici del movimento con il presidente Berlusconi. Tali notizie sono il frutto di pettegolezzi e voci incontrollate che non rendono giustizia né della situazione di Forza Italia né del duro lavoro in atto per prepararsi al meglio all'appuntamento elettorale delle Regionali e soprattutto alla difficile stagione della ripresa autunnale, nella quale il Paese rischia di sentire in modo ancora più grave il peso della crisi innescata dalla pandemia. Queste sono le preoccupazioni dei vertici di Forza Italia, non certo contrapposizioni personalistiche o di linea politica che non hanno ragion d'essere».

«La linea, indicata in più occasioni dal presidente Berlusconi è chiarissima: siamo parte integrante del centrodestra - che in Italia esiste proprio grazie a noi - e all'interno del centrodestra abbiamo un ruolo profondamente diverso, per linguaggio, per cultura, per contenuti, dai nostri alleati. Siamo l'unica forza politica in Italia ad esprimere coerentemente e compiutamente una visione liberale, cristiana, europeista, garantista». Naturalmente -si legge ancora nella nota- «le persone che collaborano con il presidente Berlusconi hanno opinioni e sensibilità diverse, delle quali siamo abituati a discutere liberamente e con franchezza, ma non esiste nessuno, né fra i partecipanti alla riunione di giovedì, né fra gli altri dirigenti e parlamentari azzurri, che non condivida questa impostazione». L'ultimo passaggio si concentra sulla possibilità che possa crearsi un polo di centro con Italia Viva di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda ed eventualmente un partito fondato da Giuseppe Conte. «Nessuno in particolare guarda a forze politiche minori che disperderebbero - invece di aggregarla - un'area politica di centro che per avere una funzione deve essere alternativa alla sinistra come accade in tutta Europa. L'impegno di tutti - conclude la nota - è invece quello di concentrare le forze per consolidare, già in vista delle prossime elezioni, una forza politica come la nostra che mai come oggi è determinante per il futuro del Paese».