Forza di pace a Kiev (con gli Usa). Meloni: "Senza truppe italiane"

Dopo gli incontri di Ginevra, Berlino e Mar-a-Lago, il futuro della pace in Ucraina ieri è passato da Parigi. Riunione della Coalizione dei Volenterosi, convocata da Emmanuel Macron: 28 tra capi di Stato e di governo, oltre ai vertici di Nato e Ue. Con Zelensky, Francia e Gran Bretagna firmano anzitutto l'impegno a garantire (dopo l'eventuale accordo con Mosca) una forza multinazionale di "rassicurazione" da schierare sul terreno in Ucraina, col placet statunitense. All'Eliseo ci sono infatti l'inviato speciale di Trump Witkoff e il genero del presidente americano, Jared Kushner. Ed è Witkoff in conferenza stampa a mettere a tacere il disfattismo sulla cooperazione Usa-Ue-Kiev: "Ringrazio Zelensky, Jared ed io abbiamo lavorato con la sua delegazione per oltre 10 ore, il mandato del presidente Trump è di ottenere la pace, gli ucraini sappiano che quando la guerra finirà, sarà finita per sempre". Tutto ruota in questa fase attorno alle garanzie di sicurezza per il Paese. Il premier britannico Starmer annuncia: "Dopo il cessate il fuoco, Regno Unito e Francia stabiliranno hub militari in Ucraina, siamo più che mai vicini all'obiettivo pace". Sul tavolo: esercito gialloblù in prima linea, tandem Parigi-Londra a dar manforte alle scorte di armamenti, formazione e assistenza all'esercito, e con Washington a sorvegliare i cieli e la futura linea di un confine ancora da definire. E la Turchia in plancia per un contributo via mare.

Convergenza tra alleati europei e l'America di Trump, sottolineata da Macron: che sceglie di rispondere a una provocatoria domanda di Le Monde, se si possa fidare degli Stati Uniti nel monitoraggio sotto leadership Usa per prevenire attacchi russi dopo il cessate il fuoco. "Abbiamo creato un calendario a tappe e una cellula di coordinamento tra eserciti: i generali americani hanno partecipato con noi (i Volenterosi, ndr) alla pianificazione. Non è più il caso di dubitare di questo impegno considerando il lavoro svolto dall'America per questo piano, gli Stati Uniti sono degli alleati". Zelensky conferma i "progressi concreti" con gli americani sul monitoraggio post-pace. E Kushner dice che "l'Ucraina deve sapere che ci sarà una deterrenza massiccia in essere".

Zelensky smorza i toni delle ultime settimane, pronto a fare concessioni: "La diplomazia e l'assistenza concreta devono procedere di pari passo". Il premier polacco Tusk conferma il passo in avanti di Kiev, rispetto alle recenti linee rosse: "L'Ucraina è pronta a un compromesso o almeno a parlarne seriamente". Il cancelliere Merz non esclude il dispiegamento di forze tedesche a intesa finalizzata tra Kiev e Mosca; ma dovrà passare dal Budestag. "A differenza degli accordi di Minsk vogliamo garanzie solide e partecipare alla configurazione del cessate il fuoco". Ma, chiarisce Merz, "a condizioni legittime sul piano giuridico-legale"; su questo punto, ieri progressi enormi. La Commissione europea si impegna nel finanziare la ricostruzione: "L'adesione dell'Ucraina all'Ue sarà sia una garanzia fondamentale per la sicurezza in sé, sia un pilastro di prosperità", sostiene Von der Leyen. Lontani dallo scenario boots on the ground, ma "pronti a consolidare la pace con la presenza militare", dice il premier spagnolo Sanchez. Madrid possibilista, mentre Roma, presente ieri al summit con la premier Meloni, esclude l'impiego di truppe italiane allo stato attuale, condividendo con i partner l'importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia.

Incontro "costruttivo e concreto", secondo Palazzo Chigi, "ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Usa, Europa e altri partner, dedicato all'affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all'articolo 5 dell'Alleanza atlantica, come da tempo suggerito dall'Italia, che ribadisce come le ipotesi siano parte di un pacchetto più ampio di intese, da adottare raccordo con Washington per assicurare la sovranità dell'Ucraina".