Francesca, la Miss Italia futuro chirurgo

Praticamente è bella per accidente, nel tempo che avanza mentre ha molto altro da fare. Ma siccome la dotazione genetica è immeritatamente quella (altezza 1,80 metri, chioma fluente castana «in parure» con gli occhi e a contrasto con un muro di denti bianchissimi) già che c'era ha partecipato al concorso di Miss Italia e ha vinto l'ottantaquattresima edizione. Prima dell'incoronazione di sabato era stata eletta Miss Piemonte (è nata a Bra ma risiede a Cervere, in provincia di Cuneo) e Miss Guida Sicura. Ma soprattutto, la diciannovenne Francesca Bergesio, si è diplomata al Liceo Classico Europeo Umberto Primo di Torino, è iscritta al primo anno di Medicina e l'intento è quello di diventare cardiochirurgo, è figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio e ha dedicato la vittoria di Salsomaggiore Terme «alla mia mamma che mi è stata sempre vicina, anche nei momenti più difficili, e alla mia terra il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutta Italia».

Bella «nel frattempo» come si diceva, a tempo perso. I progetti sono di tutt'altro tenore le cose fondamentali pure. Ma non disdegnerebbe di affiancare al lavoro di medico il mondo della moda o del cinema, al quale non ha alcuna intenzione di rinunciare. Temiamo che a un certo punto sarà costretta a scegliere ma nel frattempo è prezioso e stimolante avere dentro di sè tanti richiami.

L'incoronazione sabato, si diceva. Francesca ha svettato sulle quaranta finaliste alla presenza della patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dal presidente della giuria, Vittorio Sgarbi, nella Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore.

Si è emozionato moltissimo anche il papà senatore che, interpellato dopo la vittoria della primogenita ha raccontato ai cronisti la genesi completamente casuale della sua partecipazione (della figlia, non sua) al concorso di bellezza. Giorgio Maria Bergesio fa parte della commissione Vigilanza Rai e di quella voluta da Liliana Segre contro l'odio e le discriminazioni. Nella Lega da poco più di 10 anni, è al secondo mandato consecutivo al Senato ma è certo che la figlia abbia escluso dai suoi progetti se non altro la politica: «Direi che non ne è tentata. È venuta a visitare il Parlamento ed è molto attenta alla condizione delle donne, non solo come vittime di violenze e femminicidi ma anche per la loro indipendenza economica e in famiglia. Io a entrambe le figlie dico sempre di leggere le notizie ogni giorno. Fatevi un'idea non solo dei temi che vi piacciono già, ma di quello che succede nel mondo per provare a capirlo, dico. Il resto si vedrà». Per il resto, di Francesca si sa ancora poco: ha vissuto cinque anni in un convitto ed è lì che è nata la sua passione per la recitazione. Sembra che segua il calcio e che sia tifosa della Juventus. Parlando di sè, al Concorso, si è descritta come una ragazza «pacata, riservata e molto determinata». E anzi non ha avuto dubbi circa il fatto che «la riservatezza e la semplicità» sono i segni che la contraddistinguono.

Per quanto riguarda le altre vincitrici di Miss Italia: al secondo posto si è piazzata la ventenne mantovana Veronica Lasagna, al terzo la ventitreenne sarda Siria Pozzi, mentre la fascia di Miss Social è stata assegnata a Elisa Novello.

«La mia convinzione è che Miss Italia sia una festa nazionale, come Sanremo, come il Natale, come il 2 giugno» ha detto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi proponendo di inserire il concorso della Mirigliani tra i beni culturali del nostro Paese.