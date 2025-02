Francesco non ha febbre. "La degenza sarà lunga"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quarto giorno di ricovero per Papa Francesco all'ospedale di Roma Agostino Gemelli. Dopo una giornata di notizie che si sono rincorse, alcune allarmistiche, è arrivato in serata il bollettino ufficiale della sala stampa della Santa Sede che ha chiarito le sue condizioni di salute. «Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta. Le condizioni cliniche sono stazionarie».

Ieri mattina, il bollettino vaticano aveva parlato di un «quadro clinico complesso» che aveva creato non poca preoccupazione, precisando che Bergoglio è stato colpito da «una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia» e di una «degenza ospedaliera adeguata». Ieri la giornata è trascorsa tra preghiera, ascolto della messa e lettura di quotidiani.

«Ha ricevuto l'Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi» ha aggiunto il bollettino vaticano che viene trasmesso quotidianamente da venerdì, giorno del ricovero. «Il Papa è di buon umore e ha trascorso una notte serena» ha fatto sapere ancora il direttore della sala stampa della santa Sede Matteo Bruni ieri mattina.

La notizia dello stato di salute del Papa ha fatto ovviamente il giro del mondo e campeggia sulle prime pagine dei quotidiani stranieri. Dall'Australia all'India, dall'America latina al Medio Oriente: i mass media e i social seguono con attenzione gli sviluppi. Fra i media americani, la Nbc rilancia anche attraverso post su Instagram gli ultimi aggiornamenti, sottolineando nei titoli che Bergoglio rimane in ospedale per una «complessa infezione alle vie respiratorie», come comunicato dal Vaticano; il Guardian titola «situazione complessa», così come la Bbc e El Pais. Il Washington Post, per illustrare la situazione, sottolinea a sua volta l'uso del termine «complesso» da parte del Vaticano nel descrivere il quadro clinico di Bergoglio. Grande spazio alla notizia viene dato ovviamente in Argentina, Paese natio del Pontefice. Il Clarin sottolinea come il Vaticano abbia parlato di un «quadro clinico complesso»; la Nacion invece punta sul fatto che la degenza sarà «più lunga del previsto» e parla del «rischio» che il Pontefice sia alle prese con una polmonite. Ed è proprio questa la preoccupazione tra le Stanze vaticane, ovvero che la bronchite si aggravi in polmonite.

Più prudente l'Osservatore Romano - che titola «Prosegue la degenza di Francesco al Gemelli» - mentre Avvenire apre il sito con un articolo dal titolo Il Papa al Gemelli, «quadro complesso, servirà un'adeguata degenza».

Intanto continuano ad arrivare messaggi di preghiera e sostegno a Francesco. Come quelli dei vescovi del Belgio: «Preghiamo il Signore affinché gli conceda la grazia della guarigione, le cure e la convalescenza necessarie per continuare la sua missione di Pastore della Chiesa universale, affinché anch'egli possa essere pellegrino di speranza per guidare la Chiesa in questi tempi in cui la fiducia è messa alla prova». Preghiere assicurate anche da Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia che domenica prossima sarà a San Pietro per il Giubileo dei diaconi. «I diaconi pregano per lui» ha detto, annunciando che Bergoglio non sarà presente domenica al Giubileo.

Il Papa «è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore - conclude il bollettino vaticano - in particolar modo intende

rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l'affetto e l'amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui».