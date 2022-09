La Francia già rilancia le fake: "Vigiliamo su diritti umani e aborto"

I dati delle elezioni italiane parlano chiaro: il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia ha vinto, clamoroso tonfo per centrosinistra & Co. Un risultato eccezionale per la coalizione guidata da Giorgia Meloni, più forte delle fake news della campagna elettorale e degli immarcescibili (presunti) pericoli lanciati dalla sinistra per terrorizzare gli elettori. Ma in Europa c’è già chi lancia messaggi: è il caso di Elisabeth Borne, prima ministra francese.

Intervenuta ai microfoni di RMC-BFMTV, la premier transalpina è stata interpellata sull’esito del voto in Italia. “Mi rifiuto di commentare la scelta democratica del popolo italiano. Spetterà al presidente della Repubblica nominare il presidente o la presidente del Consiglio”, ha esordito la Borne, confermando di essere pronta a collaborare fin da subito con la Meloni. Ma non è tutto.

Borne: “Francia e Ue vigili”

Nel corso del suo intervento ai microfoni dell’emittente tv, la Borne ha ammesso di comprendere l’uscita di von der Leyen risalente a qualche giorno fa, in piena chiusura di campagna elettorale. “Se le cose in Italia andranno male, abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria” , aveva ammonito la presidente della Commissione Ue. Ebbene, la prima ministra francese ha ribadito che in Europa ci sono dei valori da garantire sui diritti umani e non saranno consentite svolte improvvise sui temi cruciali.