In Francia da oggi il pass per locali e viaggi Trump: "Senza di me, milioni di morti in più"

Il Covid preoccupa tutto il mondo. Vediamo come va nei vari Paesi.

Regno Unito. La Gran Bretagna ha registrato 27.429 nuovi casi di Covid e 39 decessi nelle ultime 24 ore. Nel frattempo gli studenti di alcune città (tra cui Manchester, Leeds e Liverpool) raccolgono firme per un ritorno alla «normalità in termini di insegnamento» e il rimborso delle tasse scolastiche. Quasi il 90 per cento degli adulti in Gran Bretagna ha avuto la prima dose di vaccino, più del 74 anche la seconda.

Francia. Ieri 25.755 nuovi contagi, 32 decessi e ben 1.510 ricoverati in terapia intensiva (una settimana fa erano 1.099). Oggi entrano in vigore le nuove regole sul pass sanitario, che servirà per accedere a bar, ristoranti, viaggi a lunga distanza, talvolta ospedali (fino a ieri serviva solo per luoghi culturali e ricreativi). Secondo i sondaggi, la maggioranza dei francesi è favorevole al pass, mentre è vaccinato il 54 per cento della popolazione e 7 milioni lo è stato con la prima dose Sabato 237mila persone hanno manifestato, secondo i dati del governo, in decine di città contro la «dittatura sanitaria».

Russia. Ancora numeri alti. Nelle utlime ore sono stati conteggiati 22.866 nuovi casi, di cui 2.761 solo a Mosca. Alto anche il numero dei morto: 787 persone nelle ultime 24 ore.

Stati Uniti. Fanno notizia le dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump alla Fox: «Io penso che se sotto l'amministrazione Trump non avessimo trovato un vaccino avremmo potuto avere cento milioni di morti proprio come nel 1917. Prendi l'influenza spagnola, cento milioni di morti. Penso che saremmo stati su quelle cifre».

Iran. Record di morti per Coronavirus in Iran, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 542 decessi, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Il numero di casi è di 39.619 nuovi casi rispetto al giorno precedente, con 4.158.729 contagi in totale e 94.015 vittime.

Arabia Saudita. Le autorità saudite hanno annunciato che riapriranno le porte ai pellegrini che hanno completato l'iter vaccinale contro il coronavirus. Il Regno 18 mesi fa aveva chiuso i propri confini per cercare di contenere la diffusione della pandemia. L'apertura riguarda per il momento soltanto l'umrah, il cosiddetto pellegrinaggio minore, che differisce dall'hajj, che i musulmani devono affrontare almeno una volta nella vita.

Cina. Le autorità di Wuhan hanno annunciato di aver sottoposto al test Covid tutti gli abitanti, oltre 11 milioni di persone eccetto gli «under 6», dopo una recrudescenza di casi più di un anno dopo la comparsa del virus.

Giappone. I contagi da Covid-19 nella «bolla» olimpica di Tokyo 2020 è salito a 430, dopo che 26 nuovi casi si sono aggiunti ieri, giorno di chiusura dell'evento. Le nuove infezioni non includono alcun atleta (finora sono stati contagiati in 29, nessuno grave).