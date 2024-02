Franco Uzzeni, il pilota di rally diventato re europeo delle calzature

La passione di una vita sono stati i rally: 63 vittorie, 40 forse 50 anni di corse, molte delle quali al volante di una Porsche. Solo pochi anni fa Franco Uzzeni (che di anni ne compirà 74 anni in aprile), protagonista con la sua U-Power della vicenda Sanremo, ha messo nel cassetto la licenza e dato l'addio alle competizioni.

Se le auto sono state il divertimento, il lavoro sono sempre state le scarpe. La sua è una tradizione di famiglia: già il padre aveva fondato un calzaturificio a Soriso, non lontano dal Lago d'Orta, che produceva scarpe sportive anche per i grandi marchi. Franco ha virato, con successo, verso le calzature anti-infortunistiche. Intorno al 2000 ha venduto tutto a un fondo d'investimento americano impegnandosi a rimanere come guida della società per cinque anni. Poi, scaduto il quinquennio e il patto di non concorrenza, ha ricominciato da zero. «Io a non far nulla ci ho provato, ma non ci sono riuscito», ha detto in un'intervista.

Fondata la U-Power (Uzzeni-Power) ne ha fatto un piccolo colosso europeo dell'abbigliamento da lavoro. E si è pure ricomprato la società che aveva venduto agli americani. Oggi il fatturato viaggia intorno ai 300 milioni di euro e i dipendenti sono 5mila, quasi tutti in Tunisia, dove è concentrata la produzione. In Italia, a Paruzzaro, in provincia di Novara, c'è il cervello dell'azienda, che una sede anche in Puglia e uffici commerciali nei principali Paesi europei. Nel settembre scorso ha più o meno ripetuto l'operazione che gli era riuscita a suo tempo: ha venduto il 70% del capitale a un fondo, NB Renaissance. A lui è rimasto il 30% del gruppo e l'incarico di capo azienda (secondo indiscrezioni il valore dell'operazione è stato di 800 milioni).

Per quanto riguarda le scarpe la scelta è stata quella di puntare su materiali di tecnologia avanzata protetti da brevetti. Sia per le scarpe sia per l'abbigliamento (di cui si occupa come product manager la moglie Michela) Uzzeni ha tentato di rendere più «fashion» capi e prodotti che un tempo erano visti solo come una necessità imposta dalle norme anti-infortunistiche. Si spiega così anche la scelta delle strategie commerciali e dei testimonial per le campagne pubblicitarie. Non solo sponsorizzazioni calcistiche come quella dell'Atalanta o dello stadio del Monza, ma anche nomi noti al grande pubblico, come il pilota della Ferrari Charles Leclerc, o la conduttrice sportiva Diletta Leotta. L'ultimo prescelto in ordine di tempo è stato proprio John Travolta: l'anno scorso l'attore americano è venuto in Italia per girare uno spot per l'azienda novarese che ha conquistato anche alcuni premi di settore. Oggi Uzzeni gioisce: «A Sanremo con Travolta abbiamo speso bene i nostri soldi. Adesso tutti vogliono le nostre scarpe». E da Sanremo Travolta si è spostato subito a Ventimiglia per girare un altro spot, proprio con Diletta Leotta. Ovviamente, ancora una volta, per l'azienda di Uzzeni.