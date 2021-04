FdI adesso supera il M5S: centrodestra vicino al 50%

Nelle ultime settimane, Giorgia Meloni non ne sbaglia una. La sua decisione di porsi come unico partito all'opposizione sta pagando come dimostrano i risultati dell'ultimo sondaggio Supermedia di YouTrend per Agi, che ha confermato la tendenza in crescita delle recenti settimane di Fratelli d'Italia. In testa alle preferenze dei partiti si conferma la Lega di Matteo Salvini.

Con il 22.9%, infatti, il Carroccio mantiene salda la leadership e l'ampio vantaggio con il secondo classificato. Le proiezioni del centrosinistra che davano la Lega al crollo con l'ingresso al governo sono state ampiamente smentite dai fatti. Matteo Salvini nonostante si trovi al governo ha mantenuto il punto sulle sue posizioni, senza tradire l'elettorale. Al secondo posto resta il Partito democratico, ora al 18,6%. Il divario tra la Lega e il Pd è particolarmente ampio, segno evidente che i dem non hanno ottenuto il tanto sperato balzo in avanti con il cambio al vertice della segreteria del partito. L'arrivo di Enrico Letta non ha portato grande giovamento al Pd, tallonato da Fratelli d'Italia che ha superato anche il Movimento 5 Stelle al terzo posto nella classifica dei partiti preferiti degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni attualmente gode del 17.2% delle preferenze, con un incremento dello 0.3% rispetto alla settimana precedente. Un aumento sensibile che ha permesso a Fratelli d'Italia di superare il M5S fermo al 17%. Giorgia Meloni viene premiata dalla coerenza fin qui dimostrata e dalle sue posizioni ferme sulla pandemia e sulla necessità di supportare l'economia del Paese.

Al quinto posto si piazza Forza Italia con il 7.5%. Molto staccato si trova Azione! con il 3.3% insidiato molto da vicino da Italia viva, che è risalito al 3.2%. Matteo Renzi nelle ultime settimane è riuscito a risalire di qualche decimo. Sinistra italiana resta stabile al 2.2% mentre Articolo 1 scende sotto il 2%, fermandosi all'1.8%. Anche +Europa rimane stabile all'1.6%, stessa percentuale di preferenza dei Verdi. La componente di centrodestra compatta che comprende la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia attualmente gode del 47.6% dei consensi, quasi la metà dei consensi degli italiani. Un ottimo risultato, che permetterebbe alla coalizione di conquistare un ottimo risultato in caso di elezioni. Il centrodestra continua a essere la forza politica dominante del Paese, nonostante al momento due forze su tre si trovino al governo.