A fuoco lo yacht all'Elba, salvi Stefania Craxi e il marito

Tanta paura, ma alla fine la tragedia è stata evitata. Sono stati comunque momenti di terrore, quelli vissuti giovedì pomeriggio a bordo di uno yacht di 22 metri di proprietà della senatrice di Forza Italia Stefania Craxi e del marito, l'imprenditore Marco Bassetti. Le fiamme sono divampate all'improvviso a bordo mentre la motobarca «La Corsa» era in navigazione sulla rotta che dall'isola del Giglio porta all'Elba, intorno a mezzogiorno. I tre occupanti insieme ai proprietari era presente il comandante dello yacht hanno provato a spegnere l'incendio con gli estintori in attesa dei soccorsi, allertati non appena si sono resi conto che le fiamme continuavano a propagarsi, ma ogni tentativo di domare il fuoco si è presto rivelato infruttuoso: alla fine, i tre hanno preso la decisione di abbandonare l'imbarcazione al proprio destino e salire a bordo della zattera di salvataggio.

A trarre in salvo i proprietari dell'imbarcazione e il comandante è stata la guardia costiera di Portoferraio, intervenuta con mezzi sia navali che aerei: gli uomini in divisa hanno individuato le tre persone a circa nove miglia da Marina di Campo. La senatrice e l'imprenditore sono stati trovati in evidente stato di shock, ma per fortuna nella disavventura non hanno riportato conseguenze fisiche e sono stati riportati sulla terraferma.

Destino peggiore è toccato invece allo yacht: avvolta dalle fiamme, l'imbarcazione è lentamente affondata andando ad adagiarsi sul fondale di circa 200 metri. Salvata la vita a Craxi e Bassetti, gli addetti alla sicurezza arrivati con una motovedetta Sar Cp 892 intorno alle 13,30 hanno continuato le operazioni di monitoraggio dell'area per verificare l'esistenza di danni sul profilo ambientale, soprattutto derivanti da eventuali sversamenti di carburante in mare. Da una prima analisi, però, pare che i rischi d'inquinamento per la zona siano scongiurati. Spetterà invece alla capitaneria di porto dell'Elba tentare di stabilire le cause dell'incendio.

Gli investigatori tendono a ritenere che possa essersi trattato di un guasto tecnico al motore, sia a causa della rapidità della propagazione delle fiamme sia perché nella zona non erano presenti condizioni meteorologiche o marine particolarmente sfavorevoli. A quanto risulta, è stato il comandante il primo ad accorgersi dell'incendio a bordo dello yacht: ha notato del fumo denso che iniziava a salire dal vano motori e ha immediatamente lanciato un Sos, avvisando la sala operativa della guardia costiera di Portoferraio.

Sul posto sono stati inviati più mezzi, tra cui una nave della Marina Militare e un elicottero della base aerea della guardia costiera di Sarzana. Per la senatrice Craxi e Marco Bassetti - Ceo di Banijay Entertainment e fondatore di Endemol Italia tanto spavento ma nessuna conseguenza.