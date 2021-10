Fuori per 48 voti: cosa è successo a Paragone

Gianluigi Paragone ci sta pensando seriamente a chiedere il riconteggio delle schede. Il risultato elettorale di Milano gli ha lasciato l’amaro in bocca e i dubbi sullo svolgimento delle operazioni di scrutinio si fanno sempre più pressanti. Il leader di Italexit non è entrato in consiglio comunale per un soffio, per una percentuale irrisoria, che ha fatto andare su tutte le furie l’ex esponente del Movimento 5 Stelle. La lista di Italexit è fuori dal civico consesso per soli 48 voti essendosi fermata al 2,99% e non è scattato il seggio neppure per il candidato a sindaco, previsto esclusivamente se si raggiunge il 3% dei consensi. Una beffa, commentata con stizza da Paragone. “A Milano ci hanno fregato – ha detto - non ho dubbi. Siamo al 2,99%, ma abbiamo superato il 3% per tutta la notte. Stranamente ci siamo svegliati così. E un po’ difficile pensare che lo scarto minimo tra il mio nome e la mia lista sia praticamente nullo, quando dovevo essere io a trainare. Secondo me qualcuno non ha voglia di farmi entrare in consiglio comunale. Vediamo se è il caso di richiedere il riconteggio delle schede” .

I numeri del nuovo consiglio comunale sono definiti: il centrosinistra elegge 31 consiglieri, il centrodestra 16, mentre restano fuori sia Paragone sia il Movimento 5 stelle, con Layla Pavone. La manager ha conquistato il 2,78% che non permette ai pentastellati di entrare in consiglio comunale. Una debacle rispetto a cinque anni quando il Movimento riuscì a conquistare più del 10% permettendo l'ingresso di tre esponenti a Palazzo Marino. Ma è l’estromissione di Italexit, per uno striminzito 0,01%, ha creare malumori e polemiche. Paragone, insieme ai suoi legali, sta valutando l’ipotesi di fare ricorso per il riconteggio delle schede. A mente fredda, però, è riuscito ad analizzare lucidamente il risultato elettorale della sua lista.