"Non c'entrano un c...": il fuori onda di Cingolani su Greta

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un fuori onda in cui si può ascoltare Roberto Cingolani che "autopromuove" la sua posizione in occasione della conferenza sul clima della Youth4Climate che si è aperta ieri a Milano. Il ministro della Transizione ecologica - si apprenda dal video dell'Ansa - cerca di capire come sia andato l'incontro con Greta Thunberg e dunque affida a un suo collaboratore le proprie convinzioni: " In fondo, al di là delle chiacchiere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no? ". Una versione confermata dal suo collaboratore: " No no, ma infatti ".

Così il ministro prosegue e torna a puntare l'attenzione sul suo intervento: " Io alla fine ho cambiato completamente tutto quello che avevo scritto. I Carbon offset (sistema di compensazione delle emissioni C02, ndr) non c'entrano un ca*** ". A quel punto il collaboratore accusa Greta di essere stata " meno concreta " e dunque punta il dito contro la giovane attivista: " Neanche una risposta sul fatto di dire, facciamo proposte. Cioè una proposta? ". Per Cingolani comunque va bene così: " Ognuno ha il suo linguaggio, no? ". E alla fine, mentre se la ride, si lascia andare a una battuta: " Non c'è Greta che tenga ".

Lo "scontro" Cingolani-Greta

Cingolani, nel suo discorso di apertura della conferenza sul clima, aveva sottolineato come il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali andrebbero trattati insieme in quanto non esiste un'unica soluzione. E poi aveva lanciato una sorta di stoccata: " Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile, ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionarie, è questo quello che ci aspettiamo da voi ".

Dure erano state le parole di Greta, che aveva accusato pesantemente i leader mondiali: " Sulla crisi climatica sentiamo solo parole, bla bla bla ". Dichiarazioni che però non hanno infastidito Cingolani: " Greta non ha detto che noi siamo solo chiacchiere ma che c'è stato troppo bla bla bla. E probabilmente ha anche ragione, nessun fastidio. Le proteste servono a pensare ".

I rapporti tra Cingolani e il M5S

Nel frattempo Cingolani non può vantare di certo ottimi rapporti con il Movimento 5 Stelle, con cui non sono mancati momenti di alta tensione politica. Eppure va ricordato che erano stati gli stessi grillini a esultare per l'istituzione di un ministero dedicato alla transizione ecologica, nei confronti del quale oggi però nutrono più di qualche malumore.