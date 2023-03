Da Furfaro a Stumpo, l'assalto dei fedelissimi. L'ora delle seconde linee ai vertici del partito

«Cambierà tutto». È questa la promessa fatta da Elly Schlein durante la campagna congressuale che l'ha portata ad essere la prima donna segretaria del Pd.

La deputata italo-svizzera, nonostante abbia avuto il sostegno di tutto il «gotha» del Partito Democratico, intende cambiare radicalmente la classe dirigente. Attorno a lei, infatti, si sono schierati molti uomini, tutti quarantenni che scalpitano per avere un posto in prima fila e mandare nelle retrovie i propri capi-corrente. Tra i primi ad appoggiare la Schlein c'è Giuseppe Provenzano, 40 anni, ex ministro per il Sud nel secondo governo Conte e fedelissimo di Andrea Orlando (54 anni) di cui è stato consulente sia al ministero dell'Ambiente (2013-2014) sia al ministero della Giustizia (2017-2018). Orlando, indeciso fino all'ultimo se sostenere o meno la Schlein, alla fine, ha seguito Provenzano. Anche Marco Furfaro, 42 anni, si è lanciato anima e corpo nella campagna congressuale, molto prima che il suo capo-corrente, Nicola Zingaretti (57 anni), si schierasse al fianco della Schlein. Furfaro, altro personaggio chiave del cerchio magico della nuova segretaria, ha iniziato la propria carriera politica come dirigente di Sel (Sinistra Ecologia e Libertà), il partito di Nichi Vendola, per poi entrare nel Pd, dopo una parentesi trascorsa da indipendente di sinistra, solo nel 2019. Anche Arturo Scotto, 44 anni, deputato di Articolo Uno, proviene da Sel e, presumibilmente, prenderà la tessera del Pd nelle prossime settimane. L'esponente di Articolo Uno di cui si sente parlare spesso in questi giorni è il deputato calabrese Nico Stumpo che, però, data anche l'età (53 anni), è un politico alquanto navigato. È già alla sua terza legislatura alla Camera dei Deputati e ha iniziato a far politica dentro il Pci per, poi, aderire a Rifondazione Comunista. Solo, alla fine degli anni '90 si è iscritto ai Ds e, quindi, al Pd dove vi è rimasto fino al 2017, anno in cui si consuma la spaccatura tra la sinistra dem e la maggioranza renziana del Pd. E chi si nasconde dietro Stumpo e Scotto? Ovviamente, Pier Luigi Bersani (71 anni) che, dopo quattro legislature e innumerevoli incarichi di governo, ha deciso di non ricandidarsi alle ultime elezioni Politiche. Ma non solo. L'immancabile Massimo D'Alema (73 anni) è il «padre spirituale» di Articolo Uno nonché forte sostenitore dell'alleanza con il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che dovrebbe tornare in piedi proprio alla nuova linea politica che imposterà la Schlein. E, dopo tanti uomini, non poteva non mancare una donna: Michela Di Biase, 42 anni, moglie di Dario Franceschini (64 anni). Pare sia stata proprio lei ad aver convinto l'ex ministro dei Beni Culturali a sostenere la Schlein nella corsa alla segreteria.