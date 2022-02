Furto e botte a un vigilante: nei guai la moglie di Silvestri

Qualche prodotto di cosmesi e qualche bottiglia di vino di quelle che vendono da Eataly - il megastore delle prelibatezze italiane - infilati di soppiatto nella borsa. E poi via, senza pagare, come una ladruncola qualunque. Ma la protagonista del furtarello in questione, con tanto di aggressione alle guardie giurate che la inseguivano, non è proprio una qualunque, ma Lisa Lelli, attrice e moglie del noto cantautore romano Daniele Silvestri, che prima di questo evento non aveva alcun precedente. Dopo essere stata sorpresa sul fatto a rubare nel negozio in via Ostiense, nella capitale, la donna è stata fermata per rapina impropria, con qualche difficoltà per gli agenti di polizia intervenuti dovuta al suo stato di alterazione. Il gip ha convalidato l'arresto ma l'ha rimandata a casa senza disporre la misura cautelare, in attesa di un eventuale processo.

È accaduto mercoledì scorso dopo pranzo, verso le 14,30, nel grande negozio specializzato nel settore alimentare di prima scelta, dove sono presenti anche un grande numero di ristoranti, non particolarmente affollato durante la settimana lavorativa. Cercando di non dare nell'occhio la Lelli aveva prelevato nel reparto che vende prodotti naturali per il corpo alcuni trucchi, in particolare rossetti, rimmel e creme per il viso, e in quello dedicato all'enogastronomia qualche bottiglie di vino. Merce per un valore complessivo di circa 150 euro che ha infilato in borsa per poi cercare di dileguarsi. Colta in flagrante dai vigilantes, però, l'attrice ha dato in escandescenze, aggredendo le due guardie giurate che, dopo averla scoperta, le volevano chiedere conto della refurtiva. Per cercare di sottrarsi al fermo la donna ha cercato di divincolarsi graffiando e prendendo a calci i due uomini, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche: medicati al vicino ospedale Cto della Garbatella, sono stati dimessi con quattro e quindici giorni di prognosi. Anche dopo essere stata arrestata la donna avrebbe continuato ad opporre resistenza negli uffici della polizia. Nel fascicolo del caso, sul quale dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti, il sospetto che la Lelli sia stata pure protagonista di un furto analogo, per un centinaio di euro, sempre nello store Eataly della capitale, avvenuto il sabato precedente. In quell'occasione i vigilantes non riuscirono a bloccare la donna, ma un successivo confronto con le immagini, seppur sfocate, delle telecamere di videosorveglianza del grande magazzino avrebbe convinto gli investigatori che potrebbe essere proprio lei. Anche questo episodio dovrà essere accertato dalle indagini, che potrebbero portare ad un processo. Per il momento la Lelli è tornata a casa, dove vive con Silvestri, che ha sposato nel 2012 e con il quale ha avuto un figlio. La coppia è sempre stata molto riservata e attenta alla privacy. Il cantante ha altri due figli, avuti dalla precedente relazione, durata undici anni, con l'attrice Simona Cavallari.