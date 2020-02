Gaffe del governo: nella foto del 'Piano per il Sud' la foto di Duino

" Mai più narrazioni tossiche del Sud, mai più rassegnazione, mai più disagio ", ha tuonato quest'oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del piano di rilancio per le infrastrutture al Sud. Peccato però che, nel manifesto ad illustrazione del progetto, non vi fosse l'immagine di una bella spiaggia di Gioia Tauro - l'incontro si è svolto proprio lì, in Calabria – ma dell'imponente castello di Duino, in Friuli-Venezia Giulia. Una gaffe clamorosa.

Lo foto, certo, era suggestiva: uno splendido scorcio di mare, con tanto di costone roccioso che scende a picco in acque cristalline tra splendidi velieri. Ma non si tratta di un paesaggio "tipicamente meridionale", bensì del ciglio della panoramica riviera a falesie di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste. Un posto senza dubbio incantevole ma che stride con il nobile impegno descritto nel progetto (si parla di un investimento da circa 123 miliardi per il sud). A voler essere clementi, verrebbe da pensare ad un "errore grafico", una semplice svista. Tuttavia, ci sono tutte le condizioni per poter affermare che si sia trattato di un terribile scivolone messo a segno dal ministro Provenzano e il premier Conte.

Inutile dire che la foto ha fatto il giro dei social network ingenerando un tam-tam di tweet, post e commenti a dir poco sfottenti ed esilaranti con l'hashtag #Sud2030. Tra i primi ad accorgersi della gaffe, il giornalista de La Repubblica Ferdinando Giugliano: " Il 'Piano per il Sud' del ministro Provenzano inizia con una foto di ... Duino, in provincia di Trieste" , ironizza con tono piccato su Twitter.

Tutto il senso del Piano #Sud2030 è che si tratta di un progetto per l’Italia. Che bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C’è scritto, in 80 pagine, da discutere o criticare. Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti: basta leggere la slide, però https://t.co/nxVQ0AjCov — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) February 14, 2020