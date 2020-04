Gallera inchioda il governo: "Sapeva e non ha avvertito?"

La Lombardia passa al contrattacco. Dopo aver subito le accuse del governo centrale di Roma, che le ha rinfacciato di aver mal gestito l’emergenza coronavirus, Attilio Fontana e la sua giunta – in primis l’assessore al Welfare Giulio Gallera – hanno risposto per le rime ai giallorossi.

Nei giorni scorsi lo stesso governatore leghista ha smentito categoricamente la tesi per la quale un dirigente delle sua regione – il direttore di Areu Alberto Zoli – abbia partecipato in quanto rappresentante lombardo alla stesura dei famigerato piano segreto della Sanità per affrontare l’epidemia-pandemia di Covid-19. Il dossier della discordia sarebbe stato redatto nel mese di gennaio da una commissione di esperti.

"Regione Lombardia non è a conoscenza di alcun piano pandemico stilato a gennaio dal governo. Nessun tecnico è stato chiamato rappresentare la nostra amministrazione e non c'è stato alcun coinvolgimento di Regione"

"Sappiamo che Alberto Zoli, direttore di Areu, è stato chiamato a far parte, dai primi di febbraio, del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma in qualità di esperto in emergenza e urgenza, non di Regione Lombardia"

"Nessuna informazione inerente il suo lavoro all'interno del Cts ci è mai stata riferita, anche perché - come lo stesso Zoli ci ha comunicato dal principio - l'incarico era di natura strettamente riservata"

, ha dichiarato il presidente della, che ha poi aggiunto:. E ancora:

Ecco, oggi gli ha fatto eco l’azzurro Gallera, che se la prende con l’esecutivo, il ministero della Salute di Roberto Speranza (sulla cui scrivania sarebbe arrivato il documento secretato) e soprattutto il titolare della Farnesina Luigi Di Maio: "Il 15 febbraio il ministero degli Esteri ha spedito tonnellate di mascherine e altro materiale in Cina e noi il 22 ci siamo trovati senza protezioni. Poi Gallera ha incalzato ulteriomente:"Spero nessuno fosse consapevole del rischio, altrimenti sarebbe ancora più grave…".