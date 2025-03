Il gas, le pillole e i cani: ecco cosa non torna sulla morte di Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

«La casa è così grande che ci abbiamo messo un po' a trovare il corpo di Hackman, dopo il rinvenimento della moglie Betzy». A raccontare ad una televisione locale cosa è successo nel momento in cui i primi soccorsi sono entrati nella casa di Gene Hackman e di Betsy Arakawa è il capo dei vigili del fuoco di Santa Fe, Brian Moya. Sono stati loro a rispondere alla chiamata di soccorso che ha permesso di scoprire i cadaveri.

I vigili si sono immediatamente imbattuti nel corpo della moglie, riverso sul pavimento del bagno vicino alla porta di entrata, che non era chiusa a chiave. Era morta da tempo, con il tipico gonfiore della decomposizione cadaverica e mani e piedi con un inizio di mummificazione. I vigili del fuoco hanno dunque chiamato gli agenti della polizia e solo dopo che questi sono intervenuti hanno potuto ispezionare la casa, trovando, ma non subito, il cadavere dell'attore riverso in cucina. Per i soccorritori nulla era fuori posto o strano nella casa, a parte i due cadaveri, nessun segno di effrazione alla porta. Sono stati eseguiti i necessari test per verificare che non ci fossero fumi tossici nell'aria - come il monossido di carbonio, per esempio - ma gli strumenti non hanno rinvenuto nessun gas nocivo. Altri esami dei pompieri e della compagnia del gas sono stati effettuati il giorno dopo e hanno confermato che l'aria nella casa e intorno ad essa era respirabile ma la possibilità che sia stato il monossido di carbonio o un altro gas letale a provocare la tragedia non è stata del tutto esclusa, visto il lasso di tempo trascorso fra la morte e il rinvenimento dei cadaveri e della carcassa di uno dei tre pastori tedeschi della coppia. Anche il cane era nel bagno dove c'era il corpo di Betsy e dove la polizia ha trovato un certo numero di pillole sparse sul mobile del lavandino del bagno. Gli altri due animali della coppia sono stati trovati vivi e in buono stato di salute, uno in casa e l'altro in giardino.

Il mistero dunque rimane e si infittisce. Nessuna ipotesi è esclusa dagli investigatori, dalla morte naturale, all'incidente, all'atto criminale. Lo sceriffo della Contea di Santa Fe, Adam Mendoza, questa mattina ad un network televisivo locale ha confermato che la morte della coppia potrebbe risalire addirittura a settimane fa e che solo i risultati dell'autopsia sui due cadaveri potrà chiarire le cose. «Possono passare anche tre mesi prima che i risultati degli esami tossicologici vengano resi pubblici - spiega lo sceriffo - solo allora saremo in grado di determinare le cause di morte». Intanto durante l'ispezione nell'abitazione della coppia la polizia ha sequestrato medicinali per la tiroide, la pressione alta e un antidolorifico, oltre a due cellulari e ad un calendario con gli appuntamenti medici. Problemi di salute però sono stati esclusi dai figli dell'attore che hanno confermato che sia Gene Hackman che la moglie stavano bene, anche se hanno precisato di non averli sentiti da qualche tempo.

Le domande dunque restano.

Se una morte fosse la conseguenza dell'altra, ad esempio Gene Hackman trova il cadavere della moglie e viene colpito da infarto, come si spiega anche la morte del cane? E come si spiega che gli altri due animali siano sopravvissuti per giorni, forse settimane da soli? Gli investigatori continuano a credere di non trovarsi davanti alla scena di un crimine: «Non ci sono prove evidenti che alcun atto illecito sia stato commesso», continua lo sceriffo, ma escludono nulla. «Le circostanze di quanto accaduto rimangono sospette», conclude lo sceriffo Mendoza.