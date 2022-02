Gas, la ricetta azzurra Pnrr, Sala a Fontana: "Tutto Sud, Sud, Sud..."

Il caro-bollette resta la priorità per Forza Italia. L'onda lunga della ripresa economica non può essere neutralizzata dalla crisi energetica. «Abbiamo sollecitato il governo italiano a intervenire per contrastare l'inasprimento dei prezzi dell'energia e contenere gli effetti negativi: l'8,8% delle famiglie italiane, fra il 13 e il 22% in alcune Regioni del Sud, già prima si trovava in una situazione di povertà energetica perché non era in grado di sostenere i costi per il riscaldamento - spiega il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani (nella foto) -. L'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica mette oggi a rischio produzioni e migliaia di posti di lavoro e produrrà inflazione, cioè un aumento generalizzato dei prezzi, che era già in atto per ragioni macroeconomiche, e che andrà a colpire nuovamente le fasce più deboli». «Oltre all'intervento annunciato dal nostro governo, la situazione europea richiede una risposta rapida e coordinata - aggiunge Tajani -. È necessario un approccio più integrato per lo stoccaggio del gas a livello di Unione europea: bisogna unire le forze e creare riserve strategiche.

Lo scopo è quello di ottimizzare i costi e contribuire ad attenuare la volatilità dei prezzi promuovendo appalti congiunti volontari per l'acquisto di riserve di gas e investendo su nuove e più efficienti reti di interconnessione tra gli Stati membri». Sull'uso dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, poi, si registra anche un significativo fuori onda di una conversazione tra il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco meneghino Beppe Sala. Il leghista, a margine di una conferenza stampa, si lamenta col primo cittadino di Milano sulla destinazione dei fondi del Pnrr. «Caro Beppe, è un casino il Pnrr e noi mettiamo a terra un c...». E Sala risponde: «Sono preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud, ho capito. Voglio chiarezza».