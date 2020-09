Gavettone per Luigi Di Maio a San Giorgio a Cremano

Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale e anche i big della politica si stanno impegnando nelle piazze per dare il loro supporto ai candidati locali in vista del voto di domenica e lunedì. Il clima nel Paese è molto teso, la tensione è palpabile e si manifesta con piccoli o grandi episodi che danno il polso della situazione in Italia. A farne le spese, ieri, è stato Luigi Di Maio, che non sembra particolarmente fortunato con i comizi nella sua terra. Dopo la piazza deserta di Pomigliano d'Arco due settimane fa e quella deserta di Caserta ieri, il ministro degli Esteri è stato colpito da un gavettone a San Giorgio a Cremano.

Luigi Di Maio si trovava in Campania per sostenere la candidatura alla Regione di Valeria Ciarambino e proprio nella città che ha dato i natali a Massimo Troisi era stato allestito, ieri, il gazebo dove il ministro degli Esteri avrebbe dovuto parlare ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Le (poche) persone accorse per salutare Di Maio e fargli sentire la loro vicinanza hanno comunque cercato di scaldare l'ambiente. Forse troppo, visti i risultati. I cori da stadio gridati a gran voce per lui hanno probabilmente disturbato la quiete della cittadina, o forse qualcuno ha voluto disturbare l'incontro di Di Maio con un gesto eclatante. Fatto sta che da un palazzo vicino pare qualcuno non abbia gradito e così, mentre si apprestava a scattar un selfie con un sostenitore del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio è stato investito da un gavettone in piena regola.