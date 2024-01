Le gemelle vendute neonate si ritrovano grazie a TikTok

Una storia a lieto fine grazie a un video di TikTok. Amy e Ano, due gemelle identiche sottratte alla madre alla nascita e vendute a famiglie separate si sono ritrovate a distanza di oltre 20 anni e hanno riabbracciato la loro mamma biologica. La travagliata vicenda ha avuto inizio nel 2002, in una maternità di Kirtskhi, nella Georgia occidentale.

Alla madre delle bambine era stato detto che erano morte poco dopo la nascita, mentre nel contempo venivano date in adozione, dietro pagamento di un'ingente somma di denaro, a due donne diverse. Il primo «incontro» casuale sconvolgente tra le due ragazze, ormai 12enni, è accaduto quando Amy Khvitia guardava il suo programma televisivo preferito, Georgia's Got Talent. C'era una ragazza che ballava il jive, identica a lei, Ano Sartania. Sette anni dopo, nel novembre 2021, Amy ha pubblicato su TikTok un video di se stessa. A 320 km di distanza, a Tbilisi, un'altra 19enne, Ano, riceve il video in questione da un amico, colpito dalla somiglianza. Ano ha provato a rintracciare questa ragazza così simile a lei, ma non riuscendo a trovarla ha condiviso il suo video su un gruppo WhatsApp dell'università per vedere se potevano aiutarla. Casualmente qualcuno che conosceva Amy ha letto il messaggio, mettendo le due ragazze in contatto su Facebook. Amy ha capito immediatamente che Ano era la ragazza che aveva visto tanti anni prima in Georgia's Got Talent.

Parlando hanno scoperto di amare la stessa musica, il ballo, di avere la stessa malattia genetica ossea, la displasia. Una settimana dopo il primo incontro dal vivo a Tbilisi, con la certezza immediata di essere gemelle. Hanno deciso di confrontarsi con le loro famiglie e per la prima volta hanno appreso la verità. Amy ha poi deciso di condividere la loro storia su Facebook, ricevendo la risposta di una giovane donna tedesca secondo cui la madre aveva dato alla luce due gemelle all'ospedale di maternità di Kirtskhi nel 2002. I successivi test del Dna hanno rivelato la verità. Amy e Ano sono andate a Lipsia per incontrare la loro madre biologica.