Gerry Scotti, Picone e Lillo. Le star tv colpite dal Covid

Gerry Scotti positivo al Covid. Picone in attesa dell'esito del tampone e Lillo (del duo Lilli&Greg) ricoverato all'ospedale Gemelli. Sono stati loro stessi a comunicare, soprattutto attraverso i social, di essere stati colpiti dal Covid.

«Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento». Con queste parole il conduttore tv Gerry Scotti ha avvisato ai suoi 670mila follower su Instagram, che hanno risposto con oltre 33mila like. Ma non è stato il solo tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno comunicato ieri di essere stati colpiti dall'insidioso virus.

Anche l'attore, autore e comico Lillo Petrolo, il «Lillo» del duo Lillo & Greg, ha voluto condividere con i suoi follower tramite Instagram il percorso che lo ha portato ad essere ricoverato in un letto dell'ospedale Gemelli di Roma. Ma ha voluto fare di più.

«Ho presente la leggerezza che ho compiuto - ha confessato l'attore che ha esortato i tanti che lo seguono a «non abbassare mai la guardia».

Lo racconta lui stesso su Instagram in stile fumetto: al centro dell'immagine un suo primo piano con indosso una maschera per facilitare la respirazione, contornato da un cerchio oro e nero e da tanti raggi su sfondo rosso, con la scritta in caratteri dorati «... ma non sarà per sempre! viva la vita!». Sopra la foto 8 riquadri bianchi con contorni e scritte in nero, esattamente come un fumetto, che si susseguono in modo logico: «Conosco il motivo per cui sono ricoverato per Covid al Gemelli di Roma», e specifica «se lo conosco vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto». Quindi «mai abbassare la guardia», «il virus c'è emena forte! ve lo assicuro!». «Qui al Gemelli - racconta l'attore - sono tornati ai ritmi forsennati di qualche mese fa», «i luoghi pubblici che rispettano le regole non c'entrano, c'entra il fatto ri rispettarle!». Anche se ammete... «Lo so, è dura stare H24 attenti ad un cecchino che ti segue nascosto con il suo mirino». Intanto il comico Valentino Picone non ha partecipato ieri sera alla conduzione di «Striscia la Notizia» con il suo partner di sempre, Salvo Ficarra. A dividere, provvisoriamente Ficarra da Picone è stato un test seriologico rapido fatto da quest'ultimo e risultato positivo.

Picone deve ora attendere il responso di un test molecolare. Ficarra per una sera è stato affiancato dal cabarettista Cristiano Militello, volto noto anch'egli al pubblico di 'Striscia', per la rubrica «Striscia lo striscione». A dare comunicazione un comunicato della trasmissione dove hanno reso noto che, in attesa dell'esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale.