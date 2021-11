"Un gesto di sfida". Conte e quel sorriso che lo tradisce

Il Conte dimezzato (dalle fratture interne ai Cinquestelle) rischia già di perdere il comando delle truppe grilline. Sono ore movimentate quelle che l'ex premier sta vivendo nel tentativo di superare indenne l'elezione del nuovo capogruppo pentastellato al Senato: una banco di prova che sta letteralmente mandando in fibrillazione i parlamentari del Movimento. La prima votazione di mercoledì sera si è conclusa con un sintomatico nulla di fatto che configura un M5S diviso a metà. Davanti alle telecamere dei giornalisti, che lo inseguono nel tentativo di strappargli una dichiarazione, Giuseppe Conte ostenta una certa sicurezza. Come a dire: tutto sotto controllo. Ma è di oggi un fuori programma che rivela un'altra verità.

A lasciarsi scappare un'eloquente espressione sull'attuale situazione dei Cinquestelle è stato lo stesso capo politico dei grillini. Presentandosi ai cronisti, oggi, Conte ha dapprima gettato acqua sul fuoco e negato che vi siano fratture nel Movimento. " Vi risulta che ci siano state altre votazioni per i direttivi in cui non ci siano state divisioni? ", ha stemperato. Poi ha aggiunto: " Che significa divisioni? Lo avevamo detto dall’inizio: c'è una sana dialettica, un confronto. Tutti abbracciano convintamente il nuovo corso, lo hanno dichiarato più volte. Non cercate divisioni dove non ci sono! ". Una dichiarazione sintetica e rassicurante. Peccato però che, nell'istante immediatamente successivo, "Giuseppi" abbia ceduto, tradendosi sul tenore ultra-distensivo di quelle affermazioni.

A far vacillare l'ex premier è stata la domanda a bruciapelo di un giornalista: " Presidente, ma se la immaginava più facile la nuova guida del Movimento? Dica la verità… ". E Conte, che in quel momento si stava già allontanando dalle telecamere con passo svelto, si è bloccato e girato di colpo. Puntando il dito verso il cronista, il capo dei pentastellati si è lasciato scappare un sorriso emblematico e ha agitato la mano. Quasi a suggerire che quella domanda fosse retorica. Dalla risposta scontata. Le immagini, riprese in diretta da La7, hanno documentato anche la successiva e fragorosa risata degli stessi giornalisti.

Insomma: altro che sana dialettica e unione d'intenti. L'impresa di tenere assieme i pentastellati per l'ex premier è tutt'altro che facile. Il siparietto è stato sottolineato anche dalla medesima trasmissione tv e dall'inviato Luca Sappino, che ha raccontato: " Conte ha sorriso con un gesto di sfida. Chiaramente si riferiva all’ultimo voto sui capigruppo al Senato, che non è andato come voleva lui ".