"Già 10mila nuovi iscritti a Forza Italia. Il congresso favorisce le adesioni"

Tullio Ferrante, sottosegretario ai trasporti e responsabile azzurro per il tesseramento parla della nuova iniziativa a un mese dalla precedente. «Dopo lo straordinario successo della due giorni dedicata alle adesioni del 24/25 giugno - dice - il prossimo fine settimana replichiamo nelle principali località turistiche. A dimostrazione che FI è in prima linea sui territori».

Si tratta della prima campagna di tesseramento dalla morte di Berlusconi.

«Sono stato scelto come sottosegretario e responsabile adesioni di FI dal presidente Berlusconi. Può ben capire cosa significhi lavorare in assenza di colui che era per tutti noi un padre prima che un leader. Ma continuare a lavorare con serietà provvedendo all'organizzazione di una campagna di tesseramento capillare, omaggio che dobbiamo al nostro fondatore che tanto ha fatto per il suo partito e per l'Italia».

Per questa campagna vi siete prefissi un obiettivo?

«L'apertura della stagione congressuale è certamente un fattore importante per incentivare le adesioni. Siamo solo a luglio e siamo arrivati a quasi diecimila iscritti, doppiando i numeri dell'intero 2022. Con l'avvicinarsi dell'assise puntiamo a incrementare questi numeri».

I sondaggi danno FI in ripresa. Tajani segretario convince gli elettori.

«La scomparsa del nostro leader è una ferita che non si rimarginerà. Eppure la responsabilità cui Berlusconi ci ha sempre richiamato ci impone di andare avanti nella leale azione di governo e di rafforzamento territoriale di FI, sotto la guida saggia di Tajani. Restiamo l'unico partito liberale, europeista e atlantista dello schieramento politico con enormi margini di crescita. Porte aperte a chi crede nei nostri valori e aderisce alla nostra bandiera, pur rimanendo ben attenti a chi vorrebbe entrare in FI per rifarsi una verginità politica».

Pure il caso Spagna dimostra la credibilità dei moderati.

«Il voto in Grecia e Spagna, e le regionali in Molise, dimostrano che quando il centrodestra si presenta con un volto moderato, liberale, popolare vince. Un buon segnale, per i partiti aderenti al Ppe, in vista del voto europeo».

Al Senato arriva la mozione di sfiducia al ministro Santanchè. Cosa farà Forza Italia?

«Siamo la forza più garantista del panorama politico da sempre e non per convenienza. Per noi il ministro Santanchè, che sta svolgendo un ottimo lavoro, sarà innocente fin quando una autorità giudiziaria in ultima istanza non ne dichiari la colpevolezza. Vada avanti, ha il nostro sostegno».

Resta acceso anche il dibattito sul tema del salario minimo.

«Il tema unisce le opposizioni (e nemmeno tutte) ma divide il mondo sindacale e scontenta il mondo imprenditoriale. Può essere utile dove la contrattazione collettiva non attecchisce, ma non in Italia dove oltre il 90% dei rapporti lavorativi è coperto dai contratti collettivi. Diverso discorso invece è far sì che la contrattazione collettiva copra chi ne è ancora fuori».