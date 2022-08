Già 71 vittime da inizio anno. Tutti gli allarmi inascoltati

Sono 71 le vittime di femminicidio in Italia nel 2022: un tragico elenco pubblicato da Femminicio Italia.info, e che si aggiorna con la morte di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex compagno Giovanni Padovani, in passato già stato denunciato per stalking e per il quale era stato anche emesso un divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria.

Il primo caso dell'anno, il 6 gennaio scorso, la morte di Guglielmina Pasetto: la cronaca racconta di due anziani trovati morti nel loro appartamento a Rovigo. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Le vittime, Renzo Cavazza, 76 anni e Guglielmina Pasetto di 71, sono stati trovati a terra, senza vita in una palazzina di viale Porta Po. A dare l'allarme alcuni vicini di casa che non li vedevano da qualche giorno. L'uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. In mezzo a questi due estremi, tantissime storie di donne finite tragicamente, più o meno eclatanti, che in genere chiamano in causa mariti, compagni o ex conviventi.

Recente è la morte di Silvana Arena, 74 anni, uccisa dal marito Giovenale Aragno, 73 anni, il 7 agosto 2022 a Venaria Reale in provincia di Torino. L'omicidio si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia: a lanciare un primo allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito delle forti urla provenire dall'appartamento dei due pensionati. È il 4 maggio: Stefania Pivetta, 56 anni, e sua figlia Giulia, 16 anni, vengon uccise dal marito e padre Alessandro Maja, 57 anni, all'interno dell'abitazione in cui risiedevano a Samarate in provincia di Varese. A dare l'allarme, nelle prime ore del mattino, i vicini di casa che hanno sentito delle forti urla provenire dall'appartamento familiare. Alcuni di loro avrebbero sentito l'uomo gridare: «Li ho uccisi tutti». I soccorsi giunti sul posto hanno trovato il cinquantasettenne ferito. In casa c'era anche il figlio Nicolò, 23 anni, gravemente ferito ma ancora in vita. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe trattato di un duplice omicidio seguito da un tentativo di suicidio.

Nell'elenco, si scorge anche il nome di Elena Del Pozzo, 4 anni, trovata morta il 14 giugno 2022 a Mascalucia in provincia di Catania. A uccidere la bambina, si scoprirà nel corso delle indagini, è stata la madre Martina Patti, 23 anni, residente nello stesso comune siciliano. La giovane, in forte tensione con l'ex convivente, il giorno precedente, 13 giugno, si era recata dai Carabinieri per denunciare un sequestro di persona. Un caso che ha commosso l'Italia intera.