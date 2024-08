"Eleonora morta per la caduta"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Un grave trauma addominale, con emorragia interna, verosimile causa del decesso». Questo il risultato dell'autopsia di Eleonora Maria Paveri, la 18enne morta in strada a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto mentre era in monopattino con un'amica. Parole che avvallano l'ipotesi della caduta. «Pur nell'alveo di plurime verifiche in corso su ogni aspetto della vicenda, l'autopsia ha evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino e verosimile causa del decesso» rende noto il sostituto procuratore di Pavia, Valentina De Stefano.

Le indagini, «anche di natura tossicologica, proseguono per delineare gli esatti contorni della vicenda» spiega ancora la Procura. Eleonora Paveri era alla guida di un monopattino elettrico e dietro di lei viaggiava un'amica 17enne. Entrambe erano state trovate a terra e subito soccorse ma la 18enne è deceduta poco dopo.

L'altra ragazza sta meglio: è ancora ricoverata al San Matteo di Pavia dove è rimasta in osservazione. Da quanto riferiscono fonti sanitarie, la ragazza non avrebbe gravi ferite ma solo qualche contusione e un leggero trauma cranico, conseguenze della caduta che è invece risultata fatale per la 18enne.

Eleonora e la sua amica avevano appena trascorso una serata tra amici. Avevano deciso di fare un giro in monopattino e si erano allontanate dal gruppo senza più fare ritorno. Anche la sorella della 17enne rimasta ferita era nella comitiva e, non vedendo più tornare le due ragazze, è uscita a cercarle.

Nel frattempo i residenti di via Bonomi, zona residenziale alla periferia di Pavia ovest, svegliati da un urlo poco prima delle 2 di notte, avevano già chiamato i soccorsi e allertato la polizia.

La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara ma gli investigatori sembrano escludere l'ipotesi di un pirata della strada. Per non escludere nessuna ipotesi, sono anche stati chiesti gli esami tossicologici, per capire se le due giovani avessero appena fatto uso di stupefacenti.