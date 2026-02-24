"Giochi, immagine eccezionale per l'Italia"

"Ho dato il mio contributo insieme a tanti altri perché le Olimpiadi invernali facessero grande l'Italia nel mondo. Il Paese sta dando un'immagine eccezionale e conto che continui a darla con le Paralimpiadi, per me avranno la stessa importanza". Ci era stato una settimana fa (e molte volte negli anni per monitorare i cantieri in corso) e a poche ore dalla cerimonia di chiusura dei Giochi Milano Cortina 2026 il vicepremier della Lega Matteo Salvini (nella foto) è tornato al Villaggio olimpico a Milano, per "ringraziare le centinaia di volontari che hanno lavorato alla grande e riprenderanno nei prossimi giorni". Dal 6 al 15 marzo è la volta dei Giochi Paralimpici e "ci sarà lo stesso impegno". A chi polemizzava per le "cattedrali nel deserto" ricorda che anche il villaggio degli atleti realizzato allo scalo Romana, zona sud est di Milano, "da fine aprile verrà riconsegnato" alla società Coima, che l'ha realizzato in tempi record e in quattro mesi lo riadatterà per "riaprire già da settembre come studentato universitario". Una delle tante "legacy", le eredità del 2026. Il deputato leghista Eugenio Zoffili sottolinea che "alla faccia di chi sa dire sempre solo no, le Olimpiadi hanno avuto un successo straordinario, porteranno un indotto stimato di 5,3 miliardi". L'ex presidente del Veneto Luca Zaia, tra i premiati ieri con l'ordine d'argento del Cio per l'impegno nell'organizzazione, ha definito le Olimpiadi "la realizzazione di un sogno, dare alla mia regione e al Paese una grande opportunità". E ha ironizzato: "Dovremmo fare un monumento all'allora sindaca 5 Stelle di Roma Virginia Raggi" che ritirò la candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive del 2024. A spianare la strada dei primi Giochi diffusi nella storia, le gare spalmate tra Lombardia e Veneto, erano stati anche i tentennamenti della sindaca M5S Chiara Appendino nel 2018. Nemmeno col senno di poi la deputata riconosce l'errore e l'occasione mancata. "Torino non ha perso le Olimpiadi, ha scelto un altro modello - ha ribadito giorni fa -. Da sindaca ho candidato la città a ospitare i primi Giochi che avrebbero recuperato e riusato impianti esistenti invece di creare nuove cattedrali nel deserto. Quando ci hanno chiesto di entrare in un progetto prevalentemente lombardo-veneto che avrebbe portato a Torino solo due discipline, con costi incerti mi sono rifiutata io. Ho scommesso tutto sulle Atp Finals. Rifarei questa scelta altre cento volte". Tiene alta la bandiera del partito del no Beppe Grillo che sul blog, nel giorno della cerimonia di chiusura, ha pubblicato un post dal titolo: "Sotto la neve, il cemento. L'impatto ambientale dei giochi invernali". E sostiene che "le Olimpiadi durano due settimane, le colate di cemento per decenni".

Il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò - che Fiorello ieri ha candidato ironicamente a condurre il primo "Festival di Sanremo diffuso" - sul ritiro di Raggi per Roma 2024 ha detto che "in questo momento il dispiacere sembra cancellato, ma è sempre bene ricordare le cicatrici". Intanto si prepara alla nuova missione: "Non si possono organizzare le migliori Olimpiadi immaginabili senza organizzare anche delle grandi Paralimpiadi". L'ipotesi Roma 2036 o 2040 intanto tiene banco. Il sindaco Pd Roberto Gualtieri è "pienamente pronto" a fare la propria parte, ma "la scelta spetta a più istituzioni".

Se immagina di ricandidarsi con il sostegno del Movimento 5 Stelle, la partita è già chiusa.

La Procura di Sondrio e la Dda di Milano infine stanno indagando su un altro sabotaggio ferroviario avvenuto ieri sulla linea lombarda Colico-Sondrio, potenziata per le Olimpiadi appena concluse.