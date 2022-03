Giornalisti nel mirino: reporter britannico in fin di vita

Un altro giornalista straniero è rimasto «gravemente ferito» mentre seguiva la guerra in Ucraina. Si tratta di Benjamin Hall, 39 anni, inviato di Fox News. È stata la stessa emittente americana in un post sui social a precisarne l'identità spiegando che al momento «si hanno pochi dettagli» sull'accaduto. Secondo le prime informazioni Hall stava «raccogliendo informazioni vicino Kiev» e ha riportato fratture da schegge ad entrambe le gambe durante un attacco delle forze militari russe. Secondo le notizie rese note dal procuratore generale Irina Venediktov su Facebook, il giornalista è in terapia intensiva sotto osservazione medica. «Quest'uomo - ha scritto la procuratrice - non era presso qualche struttura militare, che i funzionari russi prendono costantemente di mira. Non trovandosi presso una struttura militare è stato gravemente ferito. Il crimine accaduto l'abbiamo segnalato nell'apposito registro». La Venediktova ha detto di voler fare il punto, in particolare, «sui crimini di guerra che hanno colpito i cittadini dei nostri paesi partner». «Capisco che la questione è delicata, ma conto che i leader del mondo civile si decidano il prima possibile a chiudere i cieli», ha detto il riferimento alla no-fly zone, finora esclusa dalla Nato. La notizia del ferimento del giornalista inglese arriva all'indomani dell'uccisione del reporter statunitense Brent Renaud, ex collaboratore del New York Times. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato ieri le sue condoglianze alla famiglia del giornalista ucciso da un cecchino russo «mentre documentava la spietatezza e il male inflitti alle persone dalla Russia». «Possano la vita e il sacrificio di Brent ispirare il mondo ad alzarsi in piedi nella lotta per le forze della luce contro le forze dell'oscurità», ha scritto su Twitter.