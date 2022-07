L'ultima giravolta di Conte: ora è lui l’irresponsabile

"Chi subì il Papeete 1 adesso sta facendo il Papeete 2” . Luigi Di Maio attacca, pur senza citarlo, Giuseppe Conte per aver di fatto aperto una crisi di governo estiva, proprio come fece Matteo Salvini nell'agosto del 2019.

“Da loro non accettiamo lezioni di coerenza” , aggiunge il ministro degli Esteri che nelle scorse settimane ha fondato 'Insieme per il futuro' proprio per sostenere il governo Draghi, dato che aveva intuito già da mesi che Giuseppe Conte voleva arrivare alla rottura definitiva. Ed è proprio la coerenza che manca al leader del M5S. Prima presidente del Consiglio sovranista, poi leader europeista, uomo di centro, quindi improvvisamente di sinistra, e intanto amico di Trump, della Russia e grande fautore della Via della seta per la Cina. L'avvocato di Volturara Apulla, in questi anni, è stato capace di tutto. Dopo la caduta del governo gialloverde di ispirazione sovranista, ha accettato di guidare europeista col Pd e, ora, spera di rifarsi il look facendo affondare il governo Draghi. Eppure, il 20 agosto del 2019, Conte, prima di salire al Colle per rassegnare le dimissioni, attaccò Salvini con le peggiori accuse. L'allora premier definì il leader del Carroccio un “irresponsabile”, dotato di “scarsa responsabilità istituzionale” e “grave carenza di cultura costituzionale”.