Via al Giubileo dei giovani. Acea rilancia l'impegno sull'importanza dell'acqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle ultime volte in cui Francesco ha parlato rivolgendosi ai giovani ha usato la metafora dell'acqua. Ha suggerito ai ragazzi di muoversi sempre, nel senso di andare avanti, progredire, restare «vivi» e non ristagnare in loro stessi, perché, spiegava Bergoglio lo scorso 23 ottobre durante una pausa delle congregazioni generali, «l'acqua stanca è la prima a corrompersi» spiegava con quella sua incantevole parlata impastata di Argentina. «Quando un giovane cammina va tutto bene, ma quando un giovane si ferma... è come l'acqua. Quando l'acqua cammina va bene, ma quando l'acqua si ferma... finisce male, è brutta con tante bestioline dentro. L'acqua stanca è la prima a corrompersi. Il giovane stanco è il primo a corrompersi». E concludeva: «Avanti, camminate sempre. Guardate avanti con coraggio e con gioia». Da qui, la consueta richiesta: «Vi saluto. Pregate per me». Da ieri fino a domani, a Roma, per dare l'ultimo saluto al Papa, ci saranno i ragazzi del Giubileo degli Adolescenti e ci sarà l'acqua. Acea (primo distributore idrico in Italia e secondo in Europa), fornirà infatti ai giovani pellegrini oltre 170mila litri d'acqua attraverso 17 autobotti disseminate nei punti dove si terranno i principali eventi della tre giorni. Perché l'azienda guidata da Fabrizio Palermo e presieduta da Barbara Marinali è convinta che i giovani siano simbolicamente i «custodi dell'acqua» e che ogni goccia del loro impegno sia fondamentale per la sostenibilità di domani. L'iniziativa è stata lanciata ieri nella zona dedicata alla «Preghiera Via Lucis» presso la Basilica Santi Pietro e Paolo all'Eur e prosegue oggi durante i funerali di Papa Francesco e domani sempre in Piazza San Pietro dove si celebrerà la Santa Messa che chiuderà il Giubileo degli Adolescenti. Saranno sei le autobotti previste in quella zona: via Giulio Cesare angolo via Barletta, piazza dei Tribunali, Via Giulio Cesare angolo via Lepanto, Via Fra Albenzio (vicino stazione metro Cipro), Via Crescenzio (in prossimità di piazza Risorgimento) e piazza Cavour, solo per oggi, dove è previsto l'evento giubilare per gli adolescenti «Dialoghi con la città». Alcune autobotti saranno presenti anche alla Nuova Fiera di Roma, uno dei luoghi allestito come «alloggio dei pellegrini» dove dormiranno tantissimi giovani, molti dei quali giunti dall'estero (per l'imponente arrivo nella Capitale Ferrovie dello Stato ha potenziato i suoi servizi e ora ci sono 260mila posti disponibili per raggiungerla su ferro). Il progetto nasce dal protocollo siglato da Acea con il ministero dell'Istruzione con l'obiettivo comune di diffondere nelle scuole la cultura del risparmio idrico e la tutela ambientale.

Attraverso un altro QR Code sarà possibile scaricare l'App Acquea, pensata per permettere di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell'acqua Acea più vicina per dissetarsi. Durante il Giubileo degli Adolescenti, infine, l'azienda distribuirà ai giovani anche 10.000 borracce.