"Il Giubileo? Più turismo che vera fede. A 80 anni riparto dalla nuova comunità"

Un messaggio di speranza, un nuovo inizio per il cristianesimo di oggi che «vive una grave crisi»; la nuova vita nella Casa della Madia, dopo l'esperienza di Bose, e il suo rapporto con il Papa, «mai incrinato». Francesco è un «grande profeta per la chiesa di oggi». Parla al Giornale fratel Enzo Bianchi, monaco saggista, autore del volume Rinascere (Edizioni San Paolo 2024, pp. 190, euro 18,00) che porta tra le righe un invito: «Il cristianesimo ricomincia sempre e apre davanti a noi un futuro inedito». «Credo che anche in questa crisi che il cristianesimo vive è possibile un nuovo inizio. Nel libro indico alcune strade concrete per un cristianesimo che possa superare il momento di crisi che vive nel mondo occidentale».

A che punto è il cristianesimo oggi?

«Il cristianesimo sta attraversando una grave crisi, lo vediamo a tutti i livelli. C'è una disaffezione dei credenti rispetto alle confessioni religiose tradizionali, c'è un abbandono delle chiese, c'è un venir meno della pratica religiosa, c'è soprattutto una debolezza o addirittura una scomparsa della fede cristiana che fa sì che i cristiani siano più che una minoranza. Oggi direi sono arrivati ad essere in una condizione di diaspora. Sono disseminati qua e là, ma certamente non sono più in grado di determinare gli andamenti del mondo, la sua cultura».

Cosa suggerisce?

«In primis, la chiesa cattolica torni a vivere la fraternità. Se le parrocchie continuano a restare così sfilacciate, se le messe continuano a essere così sbiadite, così anonime, così non comunità, allora la disaffezione prende il sopravvento, la gente non va più in chiesa; i fedeli vogliono andare a messa e trovarvi vita, fraternità, condivisione, speranza. E poi bisogna tornare alla centralità del Vangelo, della Parola di Dio, da non confinare tanto come attualmente la Chiesa continua a fare in eventi che organizza, in fatti straordinari, ma che nel quotidiano ci sia il Vangelo che richiama ogni credente alla fede e a una vita piena di senso».

Che occasione può rappresentare per i cristiani l'Anno Santo?

«Non credo che sarà qualcosa che veramente cambierà la situazione perché il Giubileo rischia di diventare un evento in cui ciò che è turismo, commercio ed economia potrebbero avere il sopravvento. Occorrerebbe che il Giubileo fosse vissuto come un evento di conversione, ma mai - anche in passato - i Giubilei lo sono stati».

Lei è stato costretto a lasciare la Comunità di Bose. Qual è la sua vita ora?

«La mia continua a essere una vita monastica, fatta di accoglienza, di ascolto di quanti vengono per trovare silenzio, pace, fraternità. Non è cambiato nulla e per fortuna ho la grazia di poter restare fedele alla mia vocazione fino alla morte. Anzi, sono contento di aver potuto a 80 anni ricominciare e rinnovare un'esperienza che nella vita era lunga e che forse aveva bisogno di un rinnovamento. Adesso vivo ad Albiano D'Ivrea, ai piedi di montagne meravigliose. Ho fondato una nuova comunità, La Madia, una casa in cui si facevano le madie, armadi per fermentare il pane. La Comunità offre ospitalità, possibilità di usufruire di una buona tavola, di stare in silenzio, di pregare, di ascolto».

Che messaggio ha per il 2025?

«Siamo in un momento buio, per la guerra che c'è ai confini dell'Europa, in Medio Oriente, per le tante situazioni tragiche nel mondo, ma bisogna avere speranza, perché l'umanità ha le risorse per rialzarsi e ricominciare, per sperare in un futuro migliore, un futuro di pace, di giustizia, di fraternità».

Fratel Bianchi, è stato detto tanto sul suo rapporto con il Papa.

«Il rapporto non si è mai incrinato, mi ha sempre visto, mi ha sempre ricevuto e voluto bene. È un uomo che mi ama ed è anche ricambiato perché lo reputo un grande profeta per la Chiesa di oggi».