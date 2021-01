L'ultima profezia di Tremonti: "Lo spettro della rivoluzione..."

"Aspettarsi di colmare un deficit di forza politica in Italia con un surplus di forza politica in America è abbastanza puerile ". Secondo l'ex ministro Giulio Tremonti, l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca non salverà le sorti politiche dell'Europa e dell'Italia.

In una lunga intervista rilasciata alla Verità, l'ex ministro commenta la situazione politica in America e in Europa, all'indomani dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, ricordando l'antitesi dei due mondi creti da Barack Obama e Donald Trump: " Il mondo della gobalizzazione" e "il mondo della deglobalizzazione ". E oggi, di tutto questo, non resta che " la crisi della globalizzazione. La globalizzazione ha messo in crisi la democrazia - e la pandemia ha messo in crisi tutte e due. Cosicché, oggi, la lotta di classe postmoderna è tra vincenti e perdenti della globalizzazione. E i perdenti stanno a destra come a sinistra ", uniti da una crisi messa in atto dal meccanismo che aveva tentato di risolvere quella finanziaria del 2008, alla quale Bush e Obama risposero con un intervento statale. " Una soluzione che ha consentito al meccanismo di andare avanti per un altro decennio - spiega Tremonti- durante il quale è stata creata dal governo una quantità enorme di moneta dal nulla. È quello che in Europa chiamiamo easing. E che sarà all'origine della prossima crisi ". E Joe Biden arriva proprio " dopo questo processo di crisi ". Una crisi che è stata acuita dalla pandemia da Covid-19, che " ha hackerato il software della globalizzazione, il suo meccano mentale tutto positivo e progressivo. Superata l'emergenza sanitaria, restano gli effetti di crisi mentale, sociale ed economica ": secondo Tremonti, è " la globalizzazione che da sogno si trasforma in incubo ".

Ma in che modo e quanto influirà la nuova presidenze degli Stati Uniti sulla situazione in Europa? Secondo Tremonti, non sarà Biden ad aiutare il nostro Paese, né l'Europa: " È ragionevole pensare che, per un certo periodo, Biden si occupi dell'America ". E chi si aspetta il contrario sbaglia: " È più che provinciale l'atteggiamento di certi politici italiani, che vedono nella nuova presidenza Usa la loro salvezza contro sovranisti e populisti. Aspettarsi di colmare un deficit di forza politica in Italia con un surplus di forza politica in America è abbastanza puerile ". Tremonti fa poi un'analisi di un possibile cambiamento dell'Europa dovuto alla pandemia: " Nel Trattato sul funzionamento dell'Ue c'è scritto che è competenza concorrente dell'Unione e degli Stati la lotta ai 'flagelli internazionali'. L'Europa ha funzioni di coordinamento, ma va detto che, dopo mesi e mesi di silenzio, ha iniziato a esercitarle. Meglio questo che niente ".

E poi un riferimento storico: "Nel 1720, in Francia, che allora era il centro del mondo, ci sono due fenomeni: la peste levantina e il crollo del sistema finanziario globale inventato da John Law. È da qui che arrivò la rivoluzione". Un pericolo che rischiamo di correre ancora oggi: "Puoi continuare a stampare denaro... Ma solo finché la gente ci crede. Un piccolo suggerimento, tratto da un antico proverbio sudamericano: Fermati e aspetta che la tua anima ti raggiunga".