Il giuramento, poi il primo Cdm: così inizia il governo Draghi

Oggi, 13 febbraio 2021, giura il governo di Mario Draghi, il terzo della XVIII legislatura. Un traguardo che non è stato facile per come si è sviluppata la crisi di governo aperta da Matteo Renzi, gestita in maniera anomala da Giuseppe Conte. L'ex governatore della Bce sarà a capo di un governo delle larghe intese, misto e a prevalenza politica. Il presidente incaricato è arrivato al Quirinale con quasi un'ora d'anticipo rispetto all'inizio della cerimonia di giuramento e così hanno fatto anche i ministri da lui scelti. Tra i primi ad arrivare anche Renato Brunetta, che torna al dicastero della Pubblica amministrazione, Stefano Patuanelli, che dal ministero dello Sviluppo economico passa a quello delle Politiche agricole, e Daniele Franco, nuovo ministro dell'Economia, che prima di varcare il portone del palazzo ha raccolto l'invito dei fotografi e si fa riprendere senza la mascherina.

È, ovviamente, il primo giuramento del governo italiano in epoca Covid e questo ha modificato profondamente il rituale del cerimoniale. Nessun parente ammesso e nessun giornalista accreditato all'interno del Salone delle Feste, dove tutti i presenti hanno indossato la mascherina. Mario Draghi si metterà subito a lavoro e ha già convocato il suo primo Consiglio dei ministri, ma non prima di aver partecipato alla cerimonia della campanella, che ufficializzerà il passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte.