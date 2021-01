Così il giurista asfalta Conte: "Troppe forzature, costituzione aggirata"

" Lo stato di emergenza è una rottura dell'ordine democratico e va usato con il contagocce ". Ad affermarlo in un'intervista alla Nazione è il giurista Michele Ainis, che ricorda l'eccezionalità della situazione, che non giustifica proroghe all'infinito: " Continuare a prorogare lo stato di emergenza non è illegittimo, entro certi limiti, ma è certamente inopportuno ".

Il governo aveva dichiarato lo stato di emergenza allo scoppio della prima ondata della pandemia da nuovo coronavirus. Successivamente, ci sono state ulteriori proroghe. E ora, si pensa a rinnovare nuovamente lo stato di emergenza, una situazione che, a quasi un anno dal primo caso di Covid-19, sembra diventata perenne. Ma il continuo rinnovamento di questo stato è legittimo? " Lo stato di emergenza è una questione eccezionale e l'eccezione deve essere comunque circoscritta nel tempo- spiega Ainis- Per questo il codice della Protezione Civile dice che lo stato di emergenza non può superare i 12 mesi e non è poi prorogabile oltre i 12 mesi. Se i 12 mesi li conteggiamo dalla fine del primo stato di emergenza, che è finito il 31 luglio 2020, questo vuol dire che è possibile prorogarlo non oltre il 31 luglio 2021 ". Prorogare nuovamente lo stato di emergenza sarebbe quindi legittimo, anche se sarebbe meglio evitare di usare a lungo i poteri straordinari concessi all'esecutivo: " Servono cautela e misura ".

Quando uno Stato dichiara l'emergenza, infatti, si procede in modo contrario risopetto a una situazione di normalità, soprattutto dal punto di vista legislativo. Normalmente, infatti, " la legge prevale sul decreto ministeriale perché la legge la fanno dei parlamentari che noi abbiamo eletto ". Ma durante lo stato di emergenza, le cose cambiano: " La gerarchia delle fonti viene sovvertita. È una rottura dell'ordine democratico e va quindi usata con il contagocce. Il governo attraverso i Dpcm è una condizione patologica, non fisiologica ". In alcuni casi, quando il governo abusa dei Dpcm " la Costituzione non viene direttamente violata: viene frodata, viene elusa ", perché gli strumenti costituzionali vengono usati in modo " improprio": "Questo è lo specchio di un sistema dissestato, e la responsabilità non è dell'ordine costituzionale, ma è figlia di un'inadeguatezza della politica ".