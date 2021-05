Conte torna a parlare: cosa c'è dietro il cambio di strategia

Giuseppe Conte da qualche giorno è tornato a essere loquace e dai suoi profili social ha ripreso ad arringare le masse e a dire la sua sull'attualità. È finita per lui la parentesi morettiana del " mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? ". Nel suo articolo per Italia Oggi, Marco Antonellis spiega che dietro al ritorno del Conte parlante c'è un vero e proprio gioco di strategie politiche, come ha spiegato al giornalista un big del Movimento 5 stelle: " La vera divisione, la vera linea di frattura è quella tra chi è al primo mandato e chi al secondo cioè tra chi potrà continuare a fare politica e chi no ". Ma intanto Conte corre ai ripari per migliorare i sondaggi.

Questo è il dramma che si sta consumando in questi giorni all'interno del Movimento 5 Stelle e per Antonellis è questo il nodo da sciogliere anche per Giuseppe Conte. Il secondo mandato è una gatta da pelare non indifferente per i vertici e per il futuro leader politico del MoVimento e lo conferma un'altra voce interna ai grillini, uno della vecchia guardia: " Finora non ha mosso un dito in questo senso e questo è un grave vulnus per tutti quanti ". Ma se i grillini della prima ora spingono per sbloccare questo grande ostacolo, dall'altra parte i nuovi arrivati e i giovani scalpitano in direzione opposta, e il motivo è molto semplice. Se i pentastastellati della prima ora dovessero farsi da parte senza il secondo mandato, per loro si aprirebbero immense possibilità per scalare la gerarchia sociale e andare a occupare i posti lasciati vacanti anche nel Palazzi.