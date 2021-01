Conte prova a disarmare Renzi, il Pd fa quadrato: "Unità o al voto"

La situazione a Palazzo Chigi si fa sempre più tesa. Giuseppe Conte è intervenuto quest'oggi con un lungo post su Facebook nel tantivo di mostrare una maggioranza compatta. Un intervento social che, però, non è piaciuto a tutti, soprattutto perché non viene più accettato che la politica ai suoi massimi livelli si esprima con post e non con documenti e note ufficiali. " Il post del presidente Conte va nella direzione delle cose che abbiamo chiesto sul Recovery, attendiamo di leggere le carte. Vogliamo vedere se alle parole seguiranno i fatti e restiamo in attesa delle risposte su tutte le questioni che abbiamo posto. La politica parla per documenti, per atti e non per post ", hanno detto fonti di Italia Viva.

Giuseppe Conte si è posto come obiettivo la fine della legislatura e, prima ancora, la risoluzione dei problemi del Paese ma prima è " imprescindibile rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo ". Giuseppe Conte ha sottolineato che da parte sua " non è mai venuta meno l'apertura al confronto con le forze che sostengono l'esecutivo ", togliendo di fatto ogni alibi a Renzi. Ha confermato che arriveranno più soldi per la salute e i giovani dal Recovery Plan, sul quale ci sarà un confronto con l'intero Parlamento e con l'opposizione, oltre che con le parti sociali, una volta che verrà messo a punto.

Fa la voce grossa, ponendosi come guida responsabile del Paese con le sue parole: " Se percorreremo questo cammino con senso di responsabilità, avremo la più salda garanzia di andare nella direzione giusta, perseguendo l'interesse generale. La nostra azione di governo dovrà rimanere sempre all'interno di questo perimetro, mirata a sostenere e migliorare la vita delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, ad assicurare un futuro ai nostri giovani. Qualsiasi altra iniziativa o intervento che si ponga al di fuori di questo tracciato non mi appartiene e non mi riguarda. Questo è il limite che mi sono sempre imposto, dall'inizio del mio mandato ".