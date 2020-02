Giustizia, il governo ora trema davvero

La prescrizione agita e non poco l'esecutivo. Continua lo scontro senza sosta tra i Cinque Stelle e Italia Viva sulla riforma del sistema giudiziario. Lo scontro duro tra il ministro Bonafede e Matteo Renzi la dice lunga su quanto siano fragili gli equilibri nella maggioranza e dunque anche nel governo. La tregua è durata pochi giorni dopo il risultato delle Regionali in Emilia Romagna. Ora i giallorossi tornano a farsi la guerra. Dal palco dell'assemblea nazionale di Italia Viva, Renzi va all'attacco di Bonafede e dei Cinque Stelle: "A Bonafede dico: ’Fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto ". L’ex premier poi affonda il colpo: " Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica, senza di noi non avete i numeri in Senato ".

Poi lo stesso Renzi propone una soluzione a Bonafede: il lodo Annibali. Si tratta dell’emendamento della deputata e capogruppo renziana in commissione Giustizia, che in pratica sospende per un anno gli effetti della riforma Bonafede ritornando alla legge Orlando. Una mossa per riaprire il tavolo delle trattative e andare a cambiare la legge voluta dal Guardasigilli che ha il vago sapore manettaro. Ma a quanto pare i Cinque Stelle non hanno intenzione di cedere su questo punto e così rincarano la dose su Facebook dove il ministro Bonafede rispedisce al mittente la proposta: " Da ministro ho sempre ritenuto fondamentale lavorare e tenere i toni bassi e continuo a pensarla così. Ma sia chiaro - sottolinea - non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti ".