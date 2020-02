Giustizia, scontro Pd-M5S sulle intercettazioni

Anche in tempo di coronavirus, Pd e M5S continuano a litigare sulla giustizia. No, stavolta non è colpa di Matteo Renzi. A innescare la polemica è stato un intervento in Aula della deputata grillina Elisa Scutellà che, nel corso del dibattito di giovedì sera sul ddl Intercettazioni, ha tirato in ballo l'inchiesta Mondo di mezzo e le dichiarazioni di Emanuele Buzzi sui suoi rapporti con gli esponenti romani del Pd.

"Non ne sapevo nulla" , dichiara il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, mentre le chat dei deputati dem si infiammano. "È Casaleggio a voler far saltare tutto? Oppure Di Battista?", si chiedono i piddini. Il ministro Federico D' Incà, riferisce il Messaggero, corre a scusarsi con i big del Pd, ma l'ex ministro Marco Minniti è inferocito e, rivolgendosi all'ex Guardasigilli Andrea Orlando, dice: "Voto solo per disciplina di partito, ma è l'ultima volta". Fassino è ancora più risoluto: "Voto solo per disciplina di partito, ma è l'ultima volta" . I renziani, invece, spiegano: "Il decreto a noi non piaceva affatto ma mentre il Pd è preoccupato per le parole, noi siamo allarmati per i contenuti delle leggi M5s. Lo scontro è solo rinviato". Per il momento, non sono loro il problema dentro la maggioranza, dal momento che stanno trattando col Pd per le alleanze in vista delle prossime Regionali. " È l' ultima volta che seguiamo i Cinque stelle nel loro giustizialismo. Ora il ragionamento che accomuna tanti parlamentari occorre portare a casa dei risultati. C' è un problema di equilibrio, va marcata la distanza con il vecchio governo. Non possiamo sempre fare da sponda al Movimento 5 stelle" , dicono dal Pd e le scuse della Scutellà sono servite solo a rimandare uno scontro che sembra sempre dietro l'angolo. " Abbiamo condiviso - dichiara il dem Walter Verini - il dl intercettazioni nonostante l' intervento della deputata M5s. Bisognerebbe però ricordare sempre che le parole sono pietre. E c' è il rischio che le pietre tirino altre pietre. Ma questo aggiunge è il momento del dialogo, l' importante è che la si finisca con le derive puramente identitarie" . Il punta a far incardinare la riforma del processo penale, comprendente l'accordo sulla prescrizione, quanto prima in Commissione Giustizia della Camera, prima delle Regionali. A fine marzo, infine, dovrebbe ritornare alla Camera la proposta di legge Costa che mira a bloccare la riforma Bonafede e che i renziani voteranno di nuovo.