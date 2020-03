Gori: "A Bergamo i morti sono tre volte quelli ufficiali"

Il coronavirus ha messo in ginocchio Bergamo. "Il numero reale delle vittime è di oltre due volte e mezzo quello certificato ufficialmente" . A dirlo è il sindaco Giorgio Gori che, in un'intervista rilasciata a Tpi, spiega che il bollettino che sentiamo in tivù rappresenta "solo parzialmente la dimensione dell’epidemia e il dramma di tante famiglie".

Secondo il primo cittadino di Bergamo i dati relativi ai contagiati sono sottostimati perché " riguardano solo coloro che sono risultati positivi al tampone". "E - aggiunge - i tamponi in Lombardia si fanno solo a chi si presenta in ospedale con sintomi molto seri". La situazione attuale del capoluogo lombardo, dunque, "è solo la punta dell’iceberg", dal momento che le statistiche diffuse dalla Regione e dalla Protezione Civile non prendono in considerazione gli asintomatici e le persone sintomatiche a cui non viene fatto il tampone. Facendo un confronti tra i decessi verificatisi tra il primo e il 24 marzo di quest'anno e la media dei decessi degli ultimi dieci anni, avvenuti sempre in quello stesso arco di tempo, si è visto che "il numero dei decessi di quest’anno dall’1 al 24 marzo è quattro volte e mezzo superiore alla media degli anni precedenti". Per la precisione "ci sono stati 446 decessi, negli anni precedenti mediamente 98. Sono 348 in più. Per le statistiche ufficiali i decessi causati da Covid 19 sono 'solo' 136: tantissimi, ma molti meno di quelli realmente avvenuti" , spiega Gori secondo cui " ci sono 212 decessi in più di quelli ufficialmente calcolati. Con i medesimi sintomi" . Un fenomeno che non riguarda solo Bergamo città, ma anche i comuni della provincia. Molti anziani, riferisce il sindaco del Pd, muoiono nelle proprie abitazioni o nelle Rsa " senza che sia stato possibile anche solo diagnosticare loro la malattia".